Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHow to make moong dal halwa like halwai trick to add some warm sooji in roasted moong
हलवाई की तरह घर पर बनेगा टेस्टी मूंग दाल का हलवा, दाल भूनते वक्त मिलाएं ये चीज, बढ़ जाएगा स्वाद

हलवाई की तरह घर पर बनेगा टेस्टी मूंग दाल का हलवा, दाल भूनते वक्त मिलाएं ये चीज, बढ़ जाएगा स्वाद

संक्षेप:

मूंग दाल का हलवा हलवाई के स्टाइल में बिल्कुल दानेदार और स्वादिष्ट बनाना है, तो एक चीज मिलाना कभी न भूलें। चलिए बताते हैं हलवाई की तरह घर पर मूंग दाल का हलवा कैसे बनाएं।

Jan 21, 2026 08:06 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मूंग दाल का हलवा किसी भी खास फंक्शन या शादी-पार्टी में आपने जरूर खाया होगा। मूंग दाल का हलवा मुंह में जाते ही घुल जाता है और काफी टेस्टी लगता है। ज्यादातर लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं लेकिन घर पर बनाते समय रेस्टोरेंट या हलवाई जैसा स्वाद नहीं मिल पाता। अगर आप भी सोच रहे हैं, ऐसा क्यों होता है तो हम आपके लिए स्पेशल ट्रिक लेकर आए है। इस ट्रिक से आपका मूंग दाल का हलवा बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई स्टाइल में बनेगा। चलिए बताते हैं क्या है क्विक रेसिपी-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हलवा के लिए सामग्री

मूंग दाल हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए- मूंग, दूध, सूजी, मेवे, इलायची, चीनी, पानी, घी।

दाल भिगोएं

हलवा बनाने से 4-5 घंटे पहले ही आधा कप धुली हुई मूंग की दाल को भिगोकर रख दें। फिर इसे दरदरा पीस लेना है। आप इसे मिक्सी में पीस रहे हैं, तो सिर्फ 1 राउंड ही चलाएं और सिल-बट्टे पर भी पीस सकते हैं।

रोस्ट करें

अब आप सोच रहे होंगे कि मूंग दाल हलवे में सूजी का क्या काम। सूजी डालने से मूंग दाल का हलवा दानेदार बनेगा और कढ़ाही में चिपकेगा नहीं। कढ़ाही में आधा कप घी डालकर 2 चम्मच सूजी भून लें। फिर इसी कढ़ाही में पिसी हुई मूंग दाल को भून लेना है।

हलवा बनाएं

रोस्ट हो चुकी मूंग दाल में आधा कप हल्का गर्म दूध डालें और साथ में आधा कप चीनी डाल दें। फिर इसमें 1 कप पानी भी डालें और चलाना शुरू करें। हलवा बनाने के दौरान मूंग घी छोड़ने लगेगी और इसका रंग सुनहरा हो जाएगा। जब हलवा में पानी, दूध सब सूखा हुआ दिखने लगे, तब इसमें बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता) डालकर चलाएं। बस फिर आपका मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप खुद भी खाएं और सभी को खिलाएं। शेफ के मुताबिक, मूंग दाल हलवा हमेशा लोहे, एल्युमिनियम या तांबे की कढ़ाही में ही बनाएं, स्टील में ये चिपकता है।

ये भी पढ़ें:अरहर की दाल में लगाएं 6 अलग तरह के तड़के, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।