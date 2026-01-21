हलवाई की तरह घर पर बनेगा टेस्टी मूंग दाल का हलवा, दाल भूनते वक्त मिलाएं ये चीज, बढ़ जाएगा स्वाद
मूंग दाल का हलवा हलवाई के स्टाइल में बिल्कुल दानेदार और स्वादिष्ट बनाना है, तो एक चीज मिलाना कभी न भूलें। चलिए बताते हैं हलवाई की तरह घर पर मूंग दाल का हलवा कैसे बनाएं।
मूंग दाल का हलवा किसी भी खास फंक्शन या शादी-पार्टी में आपने जरूर खाया होगा। मूंग दाल का हलवा मुंह में जाते ही घुल जाता है और काफी टेस्टी लगता है। ज्यादातर लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं लेकिन घर पर बनाते समय रेस्टोरेंट या हलवाई जैसा स्वाद नहीं मिल पाता। अगर आप भी सोच रहे हैं, ऐसा क्यों होता है तो हम आपके लिए स्पेशल ट्रिक लेकर आए है। इस ट्रिक से आपका मूंग दाल का हलवा बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई स्टाइल में बनेगा। चलिए बताते हैं क्या है क्विक रेसिपी-
हलवा के लिए सामग्री
मूंग दाल हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए- मूंग, दूध, सूजी, मेवे, इलायची, चीनी, पानी, घी।
दाल भिगोएं
हलवा बनाने से 4-5 घंटे पहले ही आधा कप धुली हुई मूंग की दाल को भिगोकर रख दें। फिर इसे दरदरा पीस लेना है। आप इसे मिक्सी में पीस रहे हैं, तो सिर्फ 1 राउंड ही चलाएं और सिल-बट्टे पर भी पीस सकते हैं।
रोस्ट करें
अब आप सोच रहे होंगे कि मूंग दाल हलवे में सूजी का क्या काम। सूजी डालने से मूंग दाल का हलवा दानेदार बनेगा और कढ़ाही में चिपकेगा नहीं। कढ़ाही में आधा कप घी डालकर 2 चम्मच सूजी भून लें। फिर इसी कढ़ाही में पिसी हुई मूंग दाल को भून लेना है।
हलवा बनाएं
रोस्ट हो चुकी मूंग दाल में आधा कप हल्का गर्म दूध डालें और साथ में आधा कप चीनी डाल दें। फिर इसमें 1 कप पानी भी डालें और चलाना शुरू करें। हलवा बनाने के दौरान मूंग घी छोड़ने लगेगी और इसका रंग सुनहरा हो जाएगा। जब हलवा में पानी, दूध सब सूखा हुआ दिखने लगे, तब इसमें बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता) डालकर चलाएं। बस फिर आपका मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप खुद भी खाएं और सभी को खिलाएं। शेफ के मुताबिक, मूंग दाल हलवा हमेशा लोहे, एल्युमिनियम या तांबे की कढ़ाही में ही बनाएं, स्टील में ये चिपकता है।
