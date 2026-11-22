अगर आप रोजाना एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार मूली के पत्तों का इस्तेमाल करते टेस्टी सब्जी तैयार करें। ये स्वाद में अच्छी लगती है और चटपटा खाने के शौकीन लोगों को खूब पसंद आएगी।

मूली के पत्तों से कैसे बनाएं टेस्टी चटपटी सब्जी

सर्दियों के मौसम में बाजार में ताजी और हरी-भरी मूली आसानी से मिल जाती है। मूली के साथ उसके पत्ते भी सेहत और स्वाद का खजाना होते हैं। अक्सर लोग मूली के पत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पत्तों से बेहद टेस्टी और चटपटी सब्जी बनाई जा सकती है? मूली के पत्तों की देसी सब्जी का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसे खाने के बाद हर कोई इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। अगर आप रोजाना एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो मूली के पत्तों की यह सब्जी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसका हल्का तीखा, चटपटा और देसी स्वाद खाने का मजा दोगुना कर देता है। इसे आप रोटी, पराठे या गरमा-गरम दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं। इस सब्जी को घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से तैयार किया जा सकता है। सीखिए मूली के पत्ते की सब्जी बनाने का तरीका।

मूली के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए मूली के पत्ते

1 मूली, कटी हुई

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच राई

1/4 छोटा चम्मच हींग

2 सूखी लाल मिर्च

1 बड़ा चम्मच लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट

स्वादानुसार नमक

3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

मूली के पत्तों की सब्जी बनाने की विधि 1) सबसे पहले एक कड़ाही में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गरम करें। तेल गरम होने पर गैस धीमी कर दें और इसमें जीरा, राई, हींग और सूखी लाल मिर्च डालें। मसालों को कुछ सेकंड तक चटकने दें, ताकि इनका स्वाद तेल में अच्छी तरह आ जाए।

2) अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए धीमी आंच पर लगभग एक मिनट तक भूनें, जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू न आने लगे।

3) इसके बाद कटी हुई मूली डालें। साथ ही स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले मूली पर अच्छी तरह लिपट जाएं।

4) अब कड़ाही को ढक्कन से ढक दें और धीमी से मध्यम आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में सब्जी को चलाते रहें, ताकि मूली नीचे चिपके नहीं। मूली जब हल्की नरम हो जाए, तब समझ लें कि यह अगले स्टेप के लिए तैयार है।

5) अब इसमें बारीक कटे हुए मूली के हरे पत्ते डालें। साथ ही लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। पत्तों को मूली के साथ मिक्स करें, ताकि मसालों का स्वाद उनमें अच्छी तरह समा जाए।

6) अब सब्जी को बिना ढके 3–5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि पत्तों का अतिरिक्त पानी सूख जाए और सब्जी अच्छी तरह पककर तैयार हो जाए।

7) जब मूली और उसके पत्ते अच्छी तरह पक जाएं और सब्जी में मसालों का स्वाद आ जाए, तब गैस बंद कर दें।