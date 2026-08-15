छुट्टी वाले दिन शाम के स्नैक्स में बनाएं मिनी स्प्रिंग रोल, स्पाइसी चटनी बढ़ाएगी स्वाद

छुट्टी का दिन काफी ज्यादा खास हते है। इस दिन को स्पेशन बनाने लिए घर में तह-तरह के पकवान बनाए जाते हैंऔर हर कोआ एक साथ बैठकर इन्हें खाकर खूूब एंजॉय करते हैं। ऐसे मो आज शाम के लिए आप टेस्टी क्रिस्पी मिनी स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए रेसिपी।

आज यानी15 अगस्त के दिन सभी लोग घर में रहते हैं और जब पूरी दिन कुछ काम ना हो तो बार-बार घूख लगती रहती है, या फिर कुछ खाने का मन करता रहता है। ऐसे में आप अपनों के लिए टेस्टी मिनी स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद में अच्छे लगते हैं और अपनों के सथ शाम के समय खाने के लिए बेस्ट हैं। सीखिए कैसे बनाएं-

मिनी स्प्रिंग रोल बानाने सामग्री -1 कप बारीक कटी गाजर

-आधा कप बारीक कटी हरी शिमला मिर्च

-आधा कप बारीक कटी पीली शिमला मिर्च

-आधा कप बारीक कटी लाल शिमला मिर्च

-एक कप बारीक कटा प्याज

-2 कप बारीक कटी पत्तागोभी

- 200 ग्राम गेहूं के आटे की सेवई

-1 बड़ा चम्मच बारीक कटा अदरक

- 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन

-2 बारीक कटी हरी मिर्च

-2 बड़े चम्मच तेल

-स्वादानुसार नमक

-आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

-2 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस

-1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस

-एक बड़ा चम्मच सोया सॉस

दो बड़े चम्मच टोमैटो केचप

0 स्प्रिंग रोल शीट

1/4 कप मैदा

1/4 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर

एक चुटकी नमक

आधा कप पानी या जरूरत के अनुसार

मिनी स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका 1 इसे बनाने के लिए चॉपर का इस्तेमाल करके गाजर, तीनों तरह की शिमला मिर्च, प्याज़ और पत्तागोभी को बारीक काट लें। इन सभी को एक बाउल में निकाल लें।

2) फिर गेहूं के आटे की सेवई को 5 मिनट तक उबालें। पानी छान लें, ठंडे पानी से धो लें और आपस में चिपकने से बचाने के लिए थोड़ा तेल मिलाकर टॉस करें।

3) एक पैन में तेल गरम करें। कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें। खुशबू आने तक कुछ सेकंड के लिए भूनें।

4) कटी हुई सभी सब्ज़ियाँ डालें। नमक, काली मिर्च, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और टोमैटो केचप डालें। अच्छी तरह मिलाएँ और तब तक पकाएं जब तक कि अतिरिक्त नमी सूख न जाए।

5) पकी हुई सेवई डालें और सब कुछ अच्छी तरह मिल जाने तक टॉस करें। भरावन (फिलिंग) को थोड़ा ठंडा होने दें।

6) एक बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक और पानी मिलाकर मध्यम गाढ़ा घोल (स्लरी) तैयार करें।

7) हर स्प्रिंग रोल शीट को दो बराबर हिस्सों में काट लें। एक तरफ थोड़ी सी फिलिंग रखें, कसकर रोल करें और किनारों को घोल से सील कर दें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है।

8) बाकी शीट्स और फिलिंग के साथ भी ऐसा ही करें।

9) मिनी स्प्रिंग रोल्स को मीडियम आंच पर तब तक डीप फ्राई करें जब तक वे सुनहरे भूरे और क्रिस्पी न हो जाएं।