दिवाली पर मेहमानों के नाश्ते के लिए बनाकर रख लें मिनी हींग कचौड़ी, इस रेसिपी से बनेंगी परफेक्ट

दिवाली के आते ही घर में मेहमानों के आने की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में चाय के साथ सर्व करने के लिए हींग की कचौड़ी बेस्ट ऑप्शन है। यहां हम एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप पहले से बनाकर तैयार कर सकते हैं।

दिवाली के नाश्ते के लिए कैसे बनाएं हींग कचौड़ी

दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस साल ये फेस्टिवल 8 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली आने से पहले लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और गिफ्ट के साथ मिठाइयां देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में घर आए मेहमानों को चाय नाश्ते के साथ कुछ टेस्टी सर्व करना चाहते हैं तो हींग कचौड़ी बनाकर खिलाएं। ये मिनी हींग कचौड़ी स्वाद में अच्छी लगती है और चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करने के लिए भी बेस्ट हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें पहले से बनाकर रख सकते हैं ऐसे में घर आए मेहमानों के सामने आपको रसौई में नहीं लगना होगा।

हींग वाली मिनी कचौड़ी सामग्री आटे के लिए - 2 कप मैदा

- स्वादानुसार नमक

- ½ छोटा चम्मच अजवाइन

- 2–3 बड़ा चम्मच तेल

- जरूरत के अनुसार पानी

फिलिंग के लिए - 1 बड़ा चम्मच जीरा

- 1 बड़ा चम्मच सौंफ

- 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया

- 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी

- 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स (कुटी हुई लाल मिर्च)

- 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

- 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

- 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर

- 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी

- स्वादानुसार नमक

- ज़रूरत के अनुसार भुजिया

- ज़रूरत के अनुसार तेल

- एक चुटकी हींग

- 2 बड़ा चम्मच इमली की चटनी

हींग वाली मिनी कचौड़ी बनाने की विधि आटा तैयार करें 1) आटा लगाने के लिए एक बर्तन में मैदा, नमक, अजवाइन और तेल डालें।

2) इसे अच्छे से मिलाएं ताकि तेल आटे में अच्छी तरह मिल जाए।

3) थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम और चिकना आटा गूंथ लें।

4) आटे को ढककर कुछ देर के लिए रख दें।

2) फिलिंग तैयार करें 1) जीरा, सौंफ, साबुत धनिया और कसूरी मेथी को सूखा भून लें।

2) इन्हें ग्राइंडर में डालें और दरदरा पीस लें।

3) इसमें चिली फ्लेक्स, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, पिसी हुई चीनी और नमक डालें। इन सबको एक साथ पीस लें।

4) भुजिया को अलग से पीस लें।

5) थोड़ा तेल गरम करें और उसमें हींग डालें।

6) तैयार मसाला डालें और हल्का सा भून लें।

7) पिसी हुई भुजिया डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

8) 2 बड़ा चम्मच इमली की चटनी डालें और तब तक मिलाएं जब तक कि फिलिंग एक साथ जुड़ न जाए।

9) फिलिंग को ठंडा होने दें।

3) कचौरी को आकार दें 1) आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें।

2) हर हिस्से को बेलकर छोटी पूरी जैसा बना लें।

3) इसके बीच में थोड़ी फिलिंग रखें।

4) किनारों को एक साथ लाकर बंद कर दें और एक गोला (बॉल) बना लें।

5) भरी हुई हर लोई को हल्के हाथों से दबाकर/बेलकर छोटी कचौड़ी का आकार दें।

4) तलें 1) धीमी आंच पर तेल गरम करें।