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अप्पे स्टैंड में टेस्टी मिनी घेवर बनाना है बेहद आसान, मिनटों में हो जाएंगे तैयार, स्वाद होगा लाजवाब

By Avantika Jain
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सावन का महीना शुरु होने से पहले ही हवा में घेवर की खुशबू घुल जाती है। वैसे तो घेवर एक थाली के साइज जितना आता है, लेकिन आप घर पर अप्पे स्टैंड में मिनी घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद में लाजवाब होते हैं और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। 

घेवर एक टेस्टी स्वीट डिश है जो सावन के महीने में हर तरफ आसानी से मिलती है। इसे मैदा, घी और ठंडे पानी के घोल से बनाया जाता है। ये एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। वैसे तो घेवर एक बड़े साइज में आता है। इसे बनाने के लिए एक गोल रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें उंचाई से पतली धारी बनाते हुए एक जालीदार घेवर बनाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास घेवर बनाने का सांचा नही है और आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो मिनी घेवर बनाएं। ये मिनी घेवर घर पर आसानी से बन जाते हैं और इसे अप्पे के स्टैंड में बनाया जा सकता है। यहां हम एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें आप बहुत कम मेहनत के साथ घेवर तैयार कर सकते हैं। यहां सीखिए मिनी घेवर बनाने का आसान तरीका।

मिनी घेवर बनाने की सामग्री

- 1 कप मैदा

-1/4 कप घी

-3 से 4 बर्फ के टुकड़े

-1 चम्च कॉर्न फ्लोर

-एक चम्मच नींबू का रस

- जरूरत मुताबिक ठंडा पानी

चाशनी

-1 कप चीनी

-आधा कप पानी

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मिनी घेवर बनाने का तरीका

मिनी घेवर बनाने के लिए एक मिक्सर जार में मैदा, घी, कॉर्न फ्लोर, नींबू का रस, बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छे से मिला लें। लगातार मिक्स करते हुए धीरे-धीरे इसमें सामान्य पानी डालें। इसे तब तक मिक्स करते रहें जब तक कि एक पतला, चिकना और बिना गांठ वाला घोल न बन जाए। अब एक अप्पे स्टैंड को गर्म करें और इसमें घी डाल दें। अब घोल को थोड़ी ऊंचाई से पैन के बीच में थोड़ा-थोड़ा करके डालें, हर बार घोल डालने से पहले बुलबुलों को शांत होने दें। इसे तब तक दोहराएं जब तक घेवर में जालीदार बनावट न आ जाए। इसे हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। फिर निकालें और इसे कुछ सेकंड के लिए एक तार वाली गर्म चाशनी में डुबोएं और एक्सट्रा चाशनी को निकलने दें। मिनी घेवर को रबड़ी और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से सजाएं या ऐसे ही खाएं।

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घेवर बनाने की टिप्स

  • घोल हमेशा पतला और ठंडा रखें।
  • अप्पे स्टैंड को पहले अच्छी तरह गरम करें।
  • तेज आंच से बचें, वरना बाहर से जल सकता है और अंदर कच्चा रह जाएगा।
  • मिनी घेवर को परोसने से ठीक पहले रबड़ी डालें। रबड़ी के ऊपर कुछ कटे हुए मेवा और एक केसर का रेशा रखें।
  • चाहें तो चांदी के वर्क वाली पतली परत को भी इसके ऊपर लगा सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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