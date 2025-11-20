यूपी स्टाइल में बनाएं मटर का टेस्टी निमोना, उंगलियों के साथ चाट लेंगे प्लेट भी, रेसिपी

संक्षेप: Matar Nimona Recipe: सर्दियों के मौसम में हरी मटर खूब आने लगती है और लोगों को मटर पसंद भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी मटर का निमोना बनाकर खाया है। चलिए आपको यूपी स्टाइल वाला मटर का निमोना बनाने की आसान विधि बताते हैं।

यूपी-बिहार में हरी मटर का निमोना सर्दियों में खूब बनाया और खाया जाता है। ये स्वाद में इतना लजीज होता है कि आप दो की जगह चार रोटी खा सकते हैं, चावल के साथ भी ये अच्छा लगता है। अगर आपने अब तक मटर का निमोना नहीं खाया है, तो इस बार ट्राई करें। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए इसकी आसान रेसिपी आपको बताते हैं।

जरूरी चीजें- मटर का निमोना बनाने के लिए आपको चाहिए- छिली हुई मटर, 1 आलू, 1 टमाटर, अदरक, आधा प्याज, 5-6 कली लहसुन, गरम मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी, हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा, हींग, तेजपत्ता, नमक और सरसों का तेल।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको हरी मटर छील लेनी है और इसके दानों को पानी से धोकर मिक्सी या फिर सिल पर पीस लें। ध्यान रखें कि मिक्सी में ज्यादा महीन मटर ना पीसें। अगर सहूलियत हो तो सिल-बट्टे पर पीस सकते हैं। मटर पीसकर किनारे रख दें। अब 1 आलू टुकड़ों में काटकर रखें। इसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन, हरी धनिया को काटकर मिक्सी में पीसकर पेस्ट तैयार करें। टमाटर को भी पीसना है लेकिन इसे अलग पीसें।

स्टेप 2- अब कड़ाही में तेल डालें और गर्म होने दें। फिर इसमें हींग, जीरा और तेजपत्ता डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन-प्याज वाला पेस्ट डालकर भूरा होने तक अच्छे से भून लें। जब ये अच्छे से भुन जाए, तब टमाटर का पेस्ट इसमें डालकर भून लेना है। टमाटर भूनने के बाद इसमें सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार डालकर चलाएं। निमोना का मसाला अच्छे से भून लें।