Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीhow to make matar nimona in hindi step by step cooking tips
यूपी स्टाइल में बनाएं मटर का टेस्टी निमोना, उंगलियों के साथ चाट लेंगे प्लेट भी, रेसिपी

यूपी स्टाइल में बनाएं मटर का टेस्टी निमोना, उंगलियों के साथ चाट लेंगे प्लेट भी, रेसिपी

संक्षेप: Matar Nimona Recipe: सर्दियों के मौसम में हरी मटर खूब आने लगती है और लोगों को मटर पसंद भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी मटर का निमोना बनाकर खाया है। चलिए आपको यूपी स्टाइल वाला मटर का निमोना बनाने की आसान विधि बताते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 11:16 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी-बिहार में हरी मटर का निमोना सर्दियों में खूब बनाया और खाया जाता है। ये स्वाद में इतना लजीज होता है कि आप दो की जगह चार रोटी खा सकते हैं, चावल के साथ भी ये अच्छा लगता है। अगर आपने अब तक मटर का निमोना नहीं खाया है, तो इस बार ट्राई करें। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए इसकी आसान रेसिपी आपको बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जरूरी चीजें- मटर का निमोना बनाने के लिए आपको चाहिए- छिली हुई मटर, 1 आलू, 1 टमाटर, अदरक, आधा प्याज, 5-6 कली लहसुन, गरम मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी, हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा, हींग, तेजपत्ता, नमक और सरसों का तेल।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको हरी मटर छील लेनी है और इसके दानों को पानी से धोकर मिक्सी या फिर सिल पर पीस लें। ध्यान रखें कि मिक्सी में ज्यादा महीन मटर ना पीसें। अगर सहूलियत हो तो सिल-बट्टे पर पीस सकते हैं। मटर पीसकर किनारे रख दें। अब 1 आलू टुकड़ों में काटकर रखें। इसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन, हरी धनिया को काटकर मिक्सी में पीसकर पेस्ट तैयार करें। टमाटर को भी पीसना है लेकिन इसे अलग पीसें।

स्टेप 2- अब कड़ाही में तेल डालें और गर्म होने दें। फिर इसमें हींग, जीरा और तेजपत्ता डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन-प्याज वाला पेस्ट डालकर भूरा होने तक अच्छे से भून लें। जब ये अच्छे से भुन जाए, तब टमाटर का पेस्ट इसमें डालकर भून लेना है। टमाटर भूनने के बाद इसमें सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार डालकर चलाएं। निमोना का मसाला अच्छे से भून लें।

स्टेप 3- मसाला भुन जाए तब इसमें पिसी हुई मटर और कटी हुई आलू साथ में डालकर मिलाएं और फिर चलाते रहें। मटर को भी मसालों के साथ अच्छे से भूनने की कोशिश करें। फिर मटर और अपने अंदाज के हिसाब से पानी डालें। आप निमोना को अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। फिर ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दें, लेकिन बीच-बीच में चलाते रहें। जब आलू पक जाएं और एक्स्ट्रा पानी जल जाएं, तब गैस बंद करें। फिर आपका निमोना बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हरी धनिया की बारीक पत्तियों के साथ गार्निश करें और सर्व करें।

ये भी पढ़ें:मुंह में घुल जाएंगे ये नर्म पालक के कोफ्ते, बच्चे भी स्वाद ले कर खाएंगे, रेसिपी
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Recipe Corner Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।