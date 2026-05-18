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दूध के पाउडर के साथ कुल्फी बनेगी जबरदस्त, ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलेगा मार्केट वाला टेस्ट

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी के मौसम में कु्ल्फी का स्वाद काफी अच्छा लगता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर मिलाकर आप मार्केट जैसी कुल्फी घर पर बना सकते हैं। यहां सीखिए टेस्टी कुल्फी बनाने का तरीका-

दूध के पाउडर के साथ कुल्फी बनेगी जबरदस्त, ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलेगा मार्केट वाला टेस्ट

गर्मियों के मौसम में ठंडा और कुछ मीठा खाने का मन करता है तो लोग अक्सर बाजार की आइसक्रीम खाते हैं। इसका स्वाद तो अच्छा लगता है लेकिन बाजार की आइसक्रीम में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और मिलावट रहती है। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप घर की बनी चीजों को खाएं। घर पर आइसक्रीम बनाने पर अक्सर लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इस पर बर्फ जम जाती है और इसका स्वाद भी बेकार आता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप घर पर कुल्फी बनाएं। घर पर बनी ठंडी कुल्फी स्वाद में अच्छी लगती है और इसे भी अलग-अलग फ्लेवर के साथ तैयार कर सकते हैं। यहां हम मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स से कुल्फी बनाने का तरीका बता रहे हैं। सीखिए-

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मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स से कुल्फी बनाने की सामग्री

एक मुट्ठी काजू, एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी पिस्ता, एक कटोरी चीना, 5 से 7 इलायची, एक चम्मच कॉर्न फ्लोर, दो पैकेट दूध का पाउडर, एक लीटर फुल फैट दूध, केसर के रेशे।

मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स से कुल्फी बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, चीनी, इलायची को एक साथ पिस लें और एक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में कॉर्न फ्लोर और दूध का पाउडर भी मिला लें। अच्छे से पाउडर बनने तक ब्लेंड करें और फिर दूध के पैकेट को कढ़ाई में डालें और इसे चलाते हुए गर्म करें। गर्म होने के बाद इसमें पीसे हुए पाउडर को मिलाएं और चलाते रहें। अब उबाल आने तक चलाते रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसमें केसर के रेशे डालें। इस मिक्स के ठंडा होने पर इसको ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इसकी एक फाइन प्यूरी तैयार करनी है। स्मूद पेस्ट बनने के बाद इसे कुल्फी के सांचे में डालें और फिर फ्रिजर में रख दें।

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टिप्स

कुल्फी बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। इसमें फैट ज्यादा होता है, जिससे कुल्फी क्रीमी बनती है।

अगर आप दूध को बहुत ज्यादा देर नहीं उबालना चाहते, तो दूध में थोड़ा सा खोया या ताजी मलाई पीसकर मिला दें। इससे कुल्फी का टेक्सचर तुरंत गाढ़ा और दानेदार हो जाता है। वैसे तो मिल्क पाउडर काफी है लेकिन इससे टेस्ट और इंहेंस हो जाएगा और काम भी फटाफट होगा।

कुल्फी के मिक्चर को सांचे में डालने से पहले कमरे के तापमान पर पूरी तरह ठंडा होने दें। गरम मिक्चर फ्रीजर में रखने से भाप बनती है और बर्फ जम जाती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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