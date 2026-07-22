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दूध से मिनटों में बनाएं मार्केट जैसी चीज, स्वाद भी लाजवाब और खर्च भी कम

By Avantika Jain
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टोस्ट, सैंडविच और पास्ता जैसी चीजों को बनाने के लिए चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बार बाजार से चीज लाने की जगह घर पर ही तैयार करें। घर पर बनी फ्रेश चीज स्वाद में लाजवाब लगती है। सीखें, इसे बनाने का तरीका-

चीज बच्चों को काफी पसंद होती है। इसका इस्तेमाल टोस्ट से लेकर पास्ता बनाने तक में किया जाता है। हालांकि, बच्चे तो हर रेसिपी में चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मार्केट में तरह-तरह की चीज मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर रखे दूध से आप चीज तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहां सीखिए कैसे बना सकते हैं फ्रेश चीज।

चीज ब्लॉक बनाने की सामग्री

- कम वसा वाला दूध- 2 लीटर

- नींबू का रस- 3 बड़े चम्मच

- ठंडा पानी- पनीर धोने के लिए

- साइट्रिक एसिड- एक चम्मच

- बेकिंग सोडा- एक चम्मच

- मक्खन- दो बड़े चम्मच

- दूध-तीन बड़े चम्मच

- नमक- आधा छोटा चम्मच या स्वादानुसार

- हल्दी पाउडर- एक छोटी चुटकी (रंग के लिए)

- तेल- कन्टेनर को चिकना करने के लिये

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घर पर चीज ब्लॉक बनाने की विधि

- चीज बनाने के लिए सबसे पहले एक हैवी-बॉटम पैन में 2 लीटर लो-फैट दूध को गरम करें। दूध को सिर्फ इतना गरम करना है कि आपकी उंगली उसकी गर्मी को 10 सेकंड तक आराम से झेल सके।

- अब गैस बंद करें और नींबू का रस डालें। हल्के से मिक्स करें ऐसा करते ही दूध फटना शुरू हो जाएगा और पनीर बन जाएगा।

- अच्छी तरह से दूध फटने के बाद इसे छानने के लिए मलमल के कपड़े या छलनी का इस्तेमाल करें। इसे छानने के बाद ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि नींबू का स्वाद निकल जाए। अब एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ कर निकाल दें।

- एक कटोरी में साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा को एक बड़ा चम्मच पानी के साथ मिक्स करके घोल तैयार करें।

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- ब्लेंडिंग जार में तैयार पनीर, साइट्रिक एसिड का घोल, मक्खन और 3 बड़े चम्मच दूध डाल कर ब्लेंड करें। इसका एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बनाकर तैयार करना है।

- अब इस स्मूद पेस्ट को हीटप्रूफ बाउल में ट्रांसफर करें और डबल बॉयलर प्रोसेस से गरम करें। इसमें नमक और एक छोटी चुटकी हल्दी पाउडर डालें और लगातार मिलाते रहें जब तक मिक्स चमकदार और लचीला न हो जाए।

-अब एक कंटेनर को हल्का सा तेल से ग्रीस करें। पनीर मिक्स को कन्टेनर में डाल कर समान रूप से फैला दीजिये।

- अब फ्रिज में 5-6 घंटे सेट होने के लिए रख दें। फिर सेट होने के बाद क्यूब्स या स्लाइस में कट करें और डिशेज को टेस्टी बनाने के लिए इस्तेमाल करें।

-इस चीज का इस्तेमाल पिज्जा, पास्ता, बर्गर और टोस्ट में आसानी से कर सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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