अब घर पर तैयार करें बाजार जैसी आलू भुजिया, ट्राई करें एयर फ्रायर वाली आसान रेसिपी

आलू भुजिया नमकीन बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आती है। इस नमकीन को बाजार से लाने के बजाय आप घर पर तैयार कर सकते हैं। सीखिए, आलू भुजिया बनाने की एयरफ्रायर वाली रेसिपी-

नमकीन हर घर में खाई जाती है और अधिकतर लोग इसे बाजार से ही लेकर आते हैं। मार्केट से आने वाली पैकेट की नमकीन को काफी दिन पहले बनाया जाता है और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करके इसे पैकेट में पैक किया जाता है। भले ही इन नमकीनों का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन इसके कई नुकसान होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आपको जो कुछ भी खाने का मन हो तो आप उसे घर पर ही बनाएं। चाय के साथ अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो घर पर आलू भुजिया नमकीन बनाएं। ये स्वाद में अच्छी लगती है और बिना तामझाम के झटपट तैयार भी हो जाती है। यहां हम एयर फ्रायर में आलू भुजिया नमकीन बनाने का तरीका बता रहे हैं। घर पर बनी इस नमकीन की सबसे अच्छा बात यह है कि इसे तेल में बिना डीप फ्राई किए बनाया जा सकता है। तो सीखिए घर पर कैसे बनाएं आलू भुजिया नमकीन

आलू भुजिया नमकीन बनाने की सामग्री -1 मीडियम आकार का उबला हुआ आलू

-1 कप बेसन

-1/4 कप चावल का आटा

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर

-आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

- स्वादानुसार नमक

- एक छोटा चम्मच तेल

-जरूरत के अनुसार पानी

-1 छोटा चम्मच चाट मसाला

-1 छोटा चम्मच सूखा पुदीना या अमचूर पाउडर

आलू भुजिया नमकीन बनाने का तरीका आलू भुजिया नमकीन बनाने के लिए उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें। फिर इसमें बेसन, चावल का आटा, मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और तेल मिलाएं। 3. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम और चिकना आटा गूंथ लें। ये आटा ना बहुत ढीला और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए।

4. सेव मेकर में अच्छी तरह से तेल लगाएं ताकि आटा चिपके नहीं। फिर इस मेकर में आटा भरें।

5. एयर फ्रायर बास्केट में पार्चमेंट पेपर लगाएं और फिर इस पर आटे को सीधा दबाएं।

6. अब 170°C पर 7-9 मिनट तक कुरकुरा होने तक एयर फ्राई करें। जरूरत पड़ने पर बीच में पलट दें। ऐसा करने से भुजिया अच्छी तरह से सिक जाएगी।

7. एयर फ्राई करने के तुरंत बाद चाट मसाला और सूखा पुदीना छिड़कें और अच्छी तरह से मिक्स करें।

टिप्स - आटे को बहुत ज्यादा नरम न करें वरना सेव कुरकुरी नहीं बनेगी।

- एयर फ्रायर बास्केट में एक साथ बहुत ज्यादा सेव न भरें।