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हरियाली तीज पर मालपुए बनाने से पहले जान लें आटे-दूध का सही माप, बनेंगे एकदम मुलायम

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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हरियाली तीज के खास दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती को पूड़ी-हलवा और मालपुआ का भोग लगाया जाता है। अगर आपके यहां मालपुआ बनता है, तो इसे बनाने का सही तरीका और रेशियो जान लें।

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हरियाली तीज भोग के लिए मालपुआ बनाने की सिंपल रेसिपी

हरियाली तीज के खास दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं हलवे-पूड़े का साथ मालपुए का भोग भी लगाती हैं। मालपुए को मीठी पूड़ी कहा जा सकता है और इसे बनाने में आटा, दूध जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है लेकिन सही माप न पता होने पर मालपुए सख्य या कच्चे रह सकते हैं। अगर आप भी भोग के लिए मालपुए बनाने का सोच रही हैं, तो हम आपको इसकी पूरी रेसिपी और सही रेशियो बताने जा रहे हैं। मालपुए को बनाने के लिए अगर आप सही माप चुनेंगे तो कभी भी सख्त नहीं होंगे और स्वादिष्ट भी बनेंगे।

मालपुआ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-

मैदा- 1 कप

खोया (मावा)- ½ कप (कद्दूकस किया हुआ)

दूध- 1.5 से 2 कप

सौंफ- 1 छोटा चम्मच (दरदरी कुटी हुई)

इलायची पाउडर- ½ छोटा चम्मच

चीनी- 1.5 कप (चाशनी के लिए)

पानी- 1 कप

केसर के धागे- 7-8

घी या तेल- तलने के लिए

कटे हुए मेवे- बादाम और पिस्ता

मालपुए बनाने की रेसिपी क्या है

  • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और कद्दूकस किया हुआ मावा डालकर मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए चिकना बैटर तैयार कर लें। ध्यान रखें कि इसमें गुलठियां न हों।
  • इसी बैटर में कुटी हुई सौंफ, इलायची पाउडर मिलाकर मिक्स करें। आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। करीब 30 मिनट तक इसे रेस्ट करने दें, जिससे मैदा अच्छे से फूल जाए।
  • अब पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार कर लें। फिर कड़ाही में तेल या घी आप अच्छे से गर्म कर लें और फिर आप मालपुए बनाने की तैयार कर लें।
  • आपको कलछी या चम्मच की मदद से घी में मालपुए को कड़ाही के बीच में डालें। घोल अपने आप फैलकर गोल आकार ले लेगा और इसे सुनहरा होने तक भून लें।
  • तलने के बाद मालपुए को सीधा चाशनी में 2 मिनट के लिए डुबो दें। ऐसा करने से मालपुआ चाशनी की मिठास सोख लेगा और बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप केसर-पिस्ता डालकर गार्निश करें।

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4 लोगों के लिए सही माप जानिए

अगर आप 4 लोगों के हिसाब से 12-15 मालपुए बना रही हैं, तो 125 ग्राम मैदा, 1 से 1¼ कप दूध जरूरत के अनुसार, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच सौंफ, ¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर, घी- तलने के लिए लेना होगा। 4 लोगों के हिसाब से मालपुआ की सही माप यही है। अगर आप मालपुआ खस्ता करना चाहते हैं, तो मैदे में 1 चम्मच सूजी मिक्स कर दें।

बैटर-चीनी की कंसिस्टेंसी पर दें ध्यान

आपको मालपुए का बैटर ना बहुत गाढ़ा और ना पानी जैसा पतला करना है। ऐसा हो कि चम्मच से गिराने पर लगातार धार में गिरे। चीनी की चाशनी के साथ भी ऐसा ही है। तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होगी, बस इतनी हो कि मालपुए आसानी से सोख लें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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