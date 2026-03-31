धनिया की डंठल के साथ नींबू मिलाकर बनाएं सूप, बारिश के मौसम में पीकर आएगा मजा

धनिया की डंठल से पत्तियों को निकाल कर अक्सर फेंक दिया जाता है। पर क्या पता है कि इन डंठलों से आप टेस्टी सूप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद में काफी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी बेहतरीन है। सीखिए इसे बनाने का तरीका।

सब्जियों में जब तर हरा धनिया नहीं डालते तब तक सब्जी की रंगत फीकी दिखाई देती हैं। बहुत सी महिलाएं तो धनिया को लंबे समय तक के लिए स्टोर भी करती हैं। इसे साफ करने के लिए अक्सर इसकी पत्तियों को निकालते हैं और डंठल को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया की डंठल का इस्तेमाल करके आप एक टेस्टी सूप तैयार कर सकती हैं? नहीं तो यहां जानिए धनिया और नींबू का रस इस्तेमाल करके टेस्टी सूप बनाने का तरीका। धनिया की डंठल में ढेरों पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं इसलिए ये स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहतरीन है।

धनिया और नींबू का सूप बनाने की सामग्री इस सूप को बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप धनिया की डंठल, दो बड़े चम्मच ताजा धनिया पत्ती, एक छोटा चम्मच बटर, पांच लहसुन की कलियां, एक छोटा चम्मच अदरक, एक हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच पत्ता गोभी, दो बड़े चम्मच हरी शिमला मिर्च, दो बड़े चम्मच पनीर, स्वादानुसार काला नमक, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा छओटा चम्मच काली मिर्च और जरूरत के मुताबिक पानी।