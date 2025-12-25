ठंड में ताकत का स्वाद: देसी अंदाज में खजूर का हलवा बनाने का तरीका
सर्दियों में शरीर को गर्माहट और तुरंत ऊर्जा देने के लिए खजूर का हलवा एक बेहतरीन देसी मिठाई है। बिना रिफाइंड चीनी के बनने वाला यह हलवा स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल है।
खजूर का हलवा भारतीय रसोई की एक पारंपरिक और पौष्टिक मिठाई है जिसे खासतौर पर सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है। ठंड के दिनों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा, गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है और खजूर का हलवा इन सभी जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। खजूर प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, इसलिए इसमें रिफाइंड चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि यह मिठाई स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर मानी जाती है।
खजूर आयरन, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर से भरपूर होता है। आयरन की कमी से जूझ रहे लोगों, महिलाओं और बच्चों के लिए खजूर का हलवा खास फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों में जब थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है, तब एक कटोरी खजूर का हलवा शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है। इसकी तासीर गर्म होती है जिससे यह ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखता है।
खजूर का हलवा बनाने की सामग्री
बीज निकले खजूर– 1 कप, घी– 2–3 टेबलस्पून, दूध– ½ कप, काजू बादाम– कटे हुए, इलायची पाउडर– ½ टीस्पून, किशमिश– वैकल्पिक
बनाने की विधि
सबसे पहले खजूर को गुनगुने दूध या पानी में 2–3 घंटे भिगो दें और फिर मिक्सर में पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें। कढ़ाही में घी गर्म करें और ड्राई फ्रूट्स हल्के सुनहरे होने तक भूनकर अलग निकाल लें। उसी कढ़ाही में खजूर का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालें और इलायची पाउडर मिलाएं। जब हलवा कढ़ाही छोड़ने लगे, तब ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स करें।
खजूर के हलवे के फायदे
- बिना चीनी की हेल्दी मिठाई, साथ ही तुरंत एनर्जी देने वाला देसी डेजर्ट भी।
- सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और आयरन की कमी दूर करने में मददगार।
- बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद।
- खजूर का हलवा पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है।
- इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सफाई में मदद करता है।
- खजूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्युनिटी को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं जो सर्दियों में बेहद जरूरी होता है।
स्वाद और सेहत: खजूर का हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि सर्दियों में शरीर को पोषण देने वाला देसी सुपरफूड है। सीमित मात्रा में इसका सेवन स्वाद के साथ सेहत भी देता है। डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
लेखक के बारे में
