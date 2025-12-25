Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHow to Make Khajoor Halwa at Home Easy and Nutritious Recipe
ठंड में ताकत का स्वाद: देसी अंदाज में खजूर का हलवा बनाने का तरीका

ठंड में ताकत का स्वाद: देसी अंदाज में खजूर का हलवा बनाने का तरीका

संक्षेप:

सर्दियों में शरीर को गर्माहट और तुरंत ऊर्जा देने के लिए खजूर का हलवा एक बेहतरीन देसी मिठाई है। बिना रिफाइंड चीनी के बनने वाला यह हलवा स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल है।

Dec 25, 2025 03:56 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

खजूर का हलवा भारतीय रसोई की एक पारंपरिक और पौष्टिक मिठाई है जिसे खासतौर पर सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है। ठंड के दिनों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा, गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है और खजूर का हलवा इन सभी जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। खजूर प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, इसलिए इसमें रिफाइंड चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि यह मिठाई स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खजूर आयरन, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर से भरपूर होता है। आयरन की कमी से जूझ रहे लोगों, महिलाओं और बच्चों के लिए खजूर का हलवा खास फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों में जब थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है, तब एक कटोरी खजूर का हलवा शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है। इसकी तासीर गर्म होती है जिससे यह ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखता है।

खजूर का हलवा बनाने की सामग्री

बीज निकले खजूर– 1 कप, घी– 2–3 टेबलस्पून, दूध– ½ कप, काजू बादाम– कटे हुए, इलायची पाउडर– ½ टीस्पून, किशमिश– वैकल्पिक

बनाने की विधि

सबसे पहले खजूर को गुनगुने दूध या पानी में 2–3 घंटे भिगो दें और फिर मिक्सर में पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें। कढ़ाही में घी गर्म करें और ड्राई फ्रूट्स हल्के सुनहरे होने तक भूनकर अलग निकाल लें। उसी कढ़ाही में खजूर का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालें और इलायची पाउडर मिलाएं। जब हलवा कढ़ाही छोड़ने लगे, तब ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स करें।

खजूर के हलवे के फायदे

ये भी पढ़ें:देसी स्वाद की गर्माहट: सर्दियों की खास रेसिपी- मिर्ची का सालन
  • बिना चीनी की हेल्दी मिठाई, साथ ही तुरंत एनर्जी देने वाला देसी डेजर्ट भी।
  • सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और आयरन की कमी दूर करने में मददगार।
  • बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद।
  • खजूर का हलवा पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है।
  • इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सफाई में मदद करता है।
  • खजूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्युनिटी को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं जो सर्दियों में बेहद जरूरी होता है।

स्वाद और सेहत: खजूर का हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि सर्दियों में शरीर को पोषण देने वाला देसी सुपरफूड है। सीमित मात्रा में इसका सेवन स्वाद के साथ सेहत भी देता है। डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:भूल जाएंगे समोसे-पकौड़े,जब बनाएंगे आलू-पालक की खस्ता कचौरियां, नोट करें रेसिपी
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।