गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी से बनाएं केसर रबड़ी, ठंडी-ठंडी खाकर आएगा मजा

गुलाब जामुन के साथ अक्सर चाशनी ज्यादा ही बना जाती है या फिर मार्केट से लाने पर भी ये बहुत बच जाती है। ऐसे में बची चाशनी को फेंकने से अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल कुछ टेस्टी बनाने के लिए करें। यहां सीखिए बची हुई चाशनी से बनाएं ठंडी केसर रबड़ी बनाने का तरीका।

गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जिसे अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो घर पर भी गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। चाशनी में डूबे गुलाब जामुन स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं। इस टेस्टी मिठाई को तो लोग अक्सर चट कर जाते हैं लेकिन इसकी चाशनी हमेशा बच जाती हैं। कुछ लोग तो इसे फेंक भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलाब जामुन की चाशनी से तरह-तरह की डिशेज तैयार की जा सकती हैं। यहां हम चाशनी का इस्तेमाल करके केसर रबड़ी बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से केसर रबड़ी काफी अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। सीखिए, केसर रबड़ी बनाने का तरीका।

चाशनी से रबड़ी बनाने की सामग्री एक लीटर दूध

एक कप चाशनी

7 से 8 रेशे केसर

दो बड़े चम्मच दूध का पाउडर

दो चुटकी इलायची पाउडर

दो बड़े चम्मच बारीक कटे मेवा

चाशनी से रबड़ी कैसे बनाएं गुलाब जामुन की चाशनी से रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध गर्म करें और फिर अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएं। एक बार जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें गुलाब जामुन की बची चाशनी डालें। इसे अच्छे से चलाते हुए उबालें और फिर इसमें केसर के रेशे डालें और अच्छी तरह से उबाल लें। फिर इस दूध में दूध का पाउडर डालें और अच्छे से पकने के बाद इसमें बारीक कटी मेवा डालें। गाढ़ी होने तक पकाने के बाद इसमें इलायची पाउडर डालें। अब कढ़ाई से रबड़ी को एक कटोरे में निकालें और फिर इसे फ्रिज में कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे सर्व करें। दूध में चाशनी डालने से पहले चाशनी को अच्छी तरह से स्टील की छन्नी की मदद से छान लें। ये स्टेप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि चाशनी में गुलाब जामुन के छोटे-छोटे टुकड़े हो सकते हैं जो रबड़ी के स्वाद को बिगाड़ देंगे।

टिप 1) रबड़ी में केसर की अच्छी रंगत के लिए केसर के धागों को 1-2 चम्मच गुनगुने दूध में 10-15 मिनट भिगोकर डालें, इससे रंग और खुशबू अच्छी आती है।

2) दूध को थोड़ा गाढ़ा होने दें और उसके बाद ही चाशनी मिलाएं, इससे रबड़ी जल्दी तैयार होती है।

3) रबड़ी में इलायची जरूर डालें। क्योंकि थोड़ी सी इलायची रबड़ी की खुशबू को और बेहतर बनाती है।

4) दूध को हमेशा धीमी आंच पर उबालें, इससे रबड़ी का टेक्सचर बढ़िया बनता है।