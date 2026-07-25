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खाने का स्वाद बढ़ाएगी काठियावाड़ी लहसुन की चटनी, खाकर बार-बार होगी डिमांड

By Avantika Jain
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लहसुन की चटनी आपने कई तरह से बनाई होगी। लेकिन क्या कभी काठियावाड़ी स्टाइल में लहसुन की चटनी बनाकर खाई है? अगर नहीं तो आज ही इस स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी को ट्राई करें।

भारतीय खाने में पापड़, अचार और चटनी की एक खास जगह है। अगर खाने में कुछ मन की चीज ना हो और थाली में किसी चटनी को परोस दिया जाए तो पूरा खाना सफाचट हो सकता है। चटनी का स्वाद ऐसा होता है कि हर कोई इसे बहुत मजे से खा लेता है। चटनी कई तरह से बनाई जाती है। लेकिन लहसुन की चटनी की बात आते ही मुंह में पानी आने लगता है। वैसे तो आपने लहसुन की चटनी कई बार खाई होगी और हो सकता है कि आपने इसे घर पर भी बनाया हो लेकिन क्या आपने कभी काठियावाड़ी स्टाइल में लहसुन की चटनी बनाई है? काठियावाड़ी स्टाइल में बनी चटनी का स्वाद चावल, रोटी, पराठे सभी के साथ अच्छा लगता है। अगर आपने आज से पहले कभी काठियावाड़ी लहसुन की चटनी नहीं बनाई है तो आज ही यहां बताई रेसिपी से बनाकर तैयार करें।

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काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनाने की सामग्री

-8 से 10 लहसुन की कलियां

-दो बड़े चम्मच जीरा

-स्वादानुसार नमक

-आधा छोटा कप तेल

-आधा छोटा कप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

-एक बड़ा चम्मच धनिया-जीरा पाउडर

-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-जरूरत के अनुसार पानी

-2 बड़े चम्मच दही

काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनाने की विधि

इस टेस्टी चटनी को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी ओखली और मूसल की। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सभी लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से छील लें। फिर इन कलियों को मूसल में डालें और जीरा, नमक के साथ इसे दरदरा पीस लें। अब एक पैन में तेल को अच्छी तरह से गरम करें और उसमें लहसुन का मिक्स डालें। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनें। अब एक छोटी कटोरी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। अब इस मिर्च वाले मिक्स को पैन में डालें और लगातार चलाते हुए कुछ मिनट तक पकाएं। अब इसमें दही डालें और अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लें। जब सब कुछ एक साथ मिल जाए। तो आंच बंद करें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडी लहसुन की चटनी को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें।

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टिप्स

- चटनी बनाने के लिए हमेशा देसी लहसुन का ही इस्तेमाल करें।

- चटनी में दही डालते वक्त आंच को धीमा रखें। अगर आंच धीमी नहीं होगी तो दही के फटने का चांस रहेगा।

- दही का इस्तेमाल अच्छी तरह से फेंटने के बाद ही करें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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