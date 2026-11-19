कैथा का आ गया सीजन! 10 मिनट में बनाएं खट्टी-तीखी चटनी, दाल-चावल के साथ लगेगी स्वादिष्ट
अगर आपने कैथा का नाम सुना होगा, तो जानते होंगे कि इसकी स्वादिष्ट चटनी बनती है। अगर कभी नहीं खाया है, तो इस बार सर्दियों में कैथा की टेस्टी चटनी बनाकर खाइये। दाल-चावल के साथ खाने में मजा आ जाएगा।
कैथा की चटनी एक पारंपरिक भारतीय चटनी है, जो खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर होती है। कैथा को वुड एप्पल भी कहा जाता है। इसका स्वाद हल्का खट्टा और कसैला होता है। इससे बनी चटनी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है और इसे पराठे, पूरी, कचौड़ी, पकौड़े और दाल-चावल के साथ परोसा जाता है। कैथा की चटनी स्वाद के साथ-साथ कई पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत है। आइये जानते हैं कैथा की चटनी बनाने की रेसिपी और इसे खाने के फायदे।
कैथा की चटनी बनाने के लिए सामग्री
कैथा की चटनी बनाने के लिए एक मध्यम आकार का पका हुआ कैथा, 2 हरी मिर्च, आधा कप ताजा हरा धनिया, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 4-5 लहसुन की कलियां, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सादा नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक से दो बड़े चम्मच गुड़ या चीनी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक से दो चम्मच नींबू का रस लें।
चटनी बनाने का आसान तरीका
सबसे पहले कैथे को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। अब किसी भारी चीज की मदद से इसका सख्त छिलका तोड़ लें और चम्मच से अंदर का गूदा निकाल लें। गूदे में मौजूद बीज और रेशों को सावधानी से अलग कर लें। ध्यान रखें चटनी के लिए हमेशा पका हुआ कैथा ही चुनें। साफ करने के बाद एक मिक्सर जार में कैथे का गूदा, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, अदरक और लहसुन डालें। अब इसमें जीरा, काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। सभी सामग्री को थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें, ताकि चटनी मुलायम हो जाए।
अब इसमें गुड़ या चीनी और नींबू का रस मिलाकर एक बार फिर से पीस लें। चटनी को चखकर नमक, मिठास और खट्टापन अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तैयार चटनी को एक कटोरी में निकाल लें। इसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा होने दें। स्वादिष्ट खट्टी-मीठी कैथा की चटनी तैयार है। इसे ताजा परोसें और खाने का स्वाद बढ़ाएं। अगर आप मिठास नहीं चाहते हैं, तो गुड़-चीनी ना डालें और तीखे स्वाद के लिए हरी मिर्च ज्यादा डालें।
कैथा की चटनी खाने के फायदे
कैथा में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम और मैंगनीज जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं। कैथा लोग वैसे भी खा लेते हैं लेकिन इसकी चटनी खाने से पाचन बेहतर होता है और ये आसानी से पच जाता है। इससे पेट भरा रहता है और इसे खाने से शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद मिलती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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