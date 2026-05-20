घर पर बनाएं ठंडी-ठंडी वनीला चोकोबार आइसक्रीम, स्वाद ऐसा कि बचपन आ जाएगा याद

गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी चीजों को खाने का अलग मजा आता है। इस मौसम में आप घर पर वनीला चोकोबार आइसक्रीम बना सकते हैं। यहां सीखिए ठंडी-ठंडी वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने का तरीका।

कभी-कभी घर की आइसक्रीम पत्थर जैसी सख्त हो जाती है या उसमें बर्फ जम जाती है। ऐसे में सही तरीके को अपनाना बहुत जरूरी है। घर पर बाजार जैसी क्रीमी, सॉफ्ट और बिना बर्फ के क्रिस्टल वाली आइसक्रीम जमाना एक कला है। यहां हम वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप बाजार जैसी आइसक्रीम बना सकते हैं। यहां देखिए टेस्टी वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने का आसान तरीका।

वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने की सामग्री वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम चॉकलेट, 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक।

वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने की विधि वनीला चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट कप तैयार करें। इसके लिए चॉकलेट पिघला लें और इसे 4 छोटे प्लास्टिक कपों में बराबर मात्रा में डालें या फिर आइसक्रीम के सांचे में इसे भर लें। ध्यान रखें कि इसे कपों को घुमाकर और झुकाकर अंदर की सतह तक समान रूप से कोटिंग करें। अब इसे पूरी तरह जमने तक फ्रीजर में रखें। जब तक ये जमेगा तब तक वनीला फिलिंग तैयार करें। इसके लिए क्रीम को हल्का गाढ़ा होने तक फेंटें। इसमें कंडेंस्ड मिल्क, वनीला और नमक डालें। इसके गाढ़ा और आकार बनाए रखने वाला मिक्स बनने तक फेंटें। अब जमे हुए चॉकलेट कपों में वेनिला मिक्स भरें और बची हुई चॉकलेट को दोबारा पिघलाकर ऊपर से डालें और सील कर दें। पूरी तरह जमने तक इसे फ्रीजर में रखें। इसे सांचे से निकालें और मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम का मजा लें।

टिप्स -आइसक्रीम सांचे को बंद करने से पहले एक प्लास्टिक रैप या बटर पेपर को आइसक्रीम की सतह को छूते हुए लगाएं। इसके बाद सांचे का ढक्कन बंद करें इससे हवा अंदर नहीं जाएगी और ऊपर बर्फ की परत नहीं जमेगी।

- आइसक्रीम जमाने के लिए हमेशा प्लास्टिक या एल्युमिनियम के एयरटाइट डिब्बे का ही इस्तेमाल करें।

- आइसक्रीम जमने के लिए आपके फ्रीजर का तापमान एकदम सबसे ठंडा होना चाहिए। आइसक्रीम जितनी जल्दी जमती है, उसमें क्रिस्टल्स उतने ही कम बनते हैं।

-फ्रीजर से निकालने के बाद आइसक्रीम स्टिक को सीधे जोर से न खींचें नहीं तो स्टिक हाथ में आ जाएगी और आइसक्रीम अंदर ही रह जाएगी। हमेशा मोल्ड को 10-15 सेकंड के लिए नॉर्मल पानी के बर्तन में डुबोकर रखें। इससे आइसक्रीम किनारों को छोड़ देगी और स्टिक पकड़कर घुमाने से बहुत आसानी से बाहर निकल आएगी।