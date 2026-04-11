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तीखे स्वाद वाले हींग का अचार खाकर आएगा मजा, फटाफट नोट करें टेस्टी रेसिपी

Apr 11, 2026 04:03 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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हींग के अचार का स्वाद गर्मियों के मौसम में लाजवाब लगता है। इसे बहुत कम सामान के साथ तैयार कर सकते हैं। पाचन के लिए फायदेमंद साबित होने वाला ये अचार जानिए घर पर कैसे बनाएं।

तीखे स्वाद वाले हींग का अचार खाकर आएगा मजा, फटाफट नोट करें टेस्टी रेसिपी

गर्मियों की शुरुआत में आने वाली कच्ची कैरी से बनने वाला हींग का अचार स्वाद में काफी अच्छा लगता है। इसे पराठे के साथ सर्व किया जा सकता है। ये अचार केवल स्वाद में ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि आयुर्वेद में इसे एक औषधि की तरह माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हींग का इस्तेमाल किया जाता है जो पाचक गुणों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए यह हेल्दी माना जाता है। यहां सीखिए हींग का अचार बनाने की रेसिपी और बेहद काम आने वाली टिप्स।

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हींग का अचार बनाने की सामग्री

हींग का अचार बनाने के लिए आपको चाहिए पांच किलो कच्चे आम, 200 ग्राम नमक, 100 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 10 ग्राम शुद्ध हींग,1 छोटा चम्मच हल्दी।

हींग का अचार बनाने की विधि

हींग का अचार बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आमों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें फिर एक कपड़े से इसे पोंछ लें। अब आमों को छीलकर काट लें। फिर इन आम के टुकड़ो में नमक डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसे ढककर 24 घंटे के लिए रख दें ताकि पानी निकल जाए। 24 घंटे बाद आम के टुकड़ों को 2-3 घंटे धूप में सुखाएं और निकाले गए आम के पानी को एक साफ कांच के जार में भर लें। इस आम के पानी में से थोड़ा पानी लें और उसमें हींग डालकर अच्छी तरह मिला लें जब तक कि वह पूरी तरह घुल न जाए। अब आम के टुकड़ों में हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हींग का पानी डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद एक साफ कांच के बर्तन में निकालें और ऊपर से बचा हुआ आम का पानी डालें। बर्तन को अच्छी तरह बंद करके रखें। ध्यान रखें कि इसे किसी ठंड़ी जगह पर ही रखें।

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टिप-

-अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो थोड़े सरसों के तेल को गर्म करने के बाद ठंडा करके डाल दें। हालांकि, ये अचार बिना तेल के ही बनता है।

-इस अचार को बनाने के लिए तेज खुशबू वाली हींग का ही इस्तेमाल करें।

-ये अचार ताजा बना ही अच्छा लगता है, इसलिए इसे समय के साथ खत्म कर देना सही है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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