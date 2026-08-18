पिज्जा लवर्स खाएं हर्ब कॉर्न राइस और फ्लेवरफुल ग्रेवी, 15 मिनट में बन जाएगी मजेदार मील

तेज भूख लगने पर आप खुदके लिए हर्ब कॉर्न राइस और पिज्जा फ्लेवर ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पिज्जा लवर्स को 15 मिनट में बनने वाली ये टेस्टी मील जरूर पसंद आएगी। सीखिए कैसे बनाएं-

हर दिन रोटी-सब्जी या दाल-चावल खाकर आप बोर हो गए हैं और कुछ नया खाने का मन कर रहा हैं तो आप पिज्जा राइस बाउल बनाकर तैयार कर सकते हैं। पिज्जा लवर्स को ये डिश खूब पसंद आएगी। फ्लेवल वाले राइच और खूब सारी सब्जियों का ये थिक कॉम्बिनेशन खाने में जबरदस्त लगता है। अगर आपके पास समय कम है और आप फटाफट कुछ कम्फर्टिंग बनाकर खाना चाहते हैं तो एक बार ये राइस बाउल बनाकर खाएं। ये 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं और स्वाद में भी बेहतरीन लगते हैं।

पिज्जा राइस बाउल बनाने की सामग्री हर्ब कॉर्न राइस बनाने के लिए आपको चाहिए - एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल

-1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स

-1/2 छोटा चम्मच ओरिगैनो

-1/3 कप उबले हुए कॉर्न

-स्वादानुसार नमक

-बारीक कटा हुआ हरा धनिया

पिज्जा फ्लेवर वाली ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए - एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल

-1 कटी हुई मिर्च

-1/4 कप शिमला मिर्च

-1/4 कप लाल और पीली बेल पेपर

-आधा कप पनीर

- 3-4 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस

-1/4 कप मेयोनेज/क्रीम

-2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-थोड़ा दूध

कैसे बनाए पिज्जा राइस बाउल हर्ब कॉर्न राइस हर्ब कॉर्न राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करें। अब इस गरम तेल में आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच ओरिगैनो और उबले हुए कॉर्न डालें। अब इसमें स्वादानुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अच्छी तरह मिलाएं और फिर इसमें दो कप पके हुए चावल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हर्ब कॉर्न राइस तैयार हैं। अब पिज्जा फ्लेवर वाली ग्रेवी बनाएं। इसके लिए एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करें। उसमें 1 कटी हुई मिर्च, 1/4 कप शिमला मिर्च, 1/4 कप लाल और पीली बेल पेपर डालकर अच्छी तरह भूनें। अब इसमें 3-4 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस, 1/4 कप मेयोनेज, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और ग्रेवी को सही गाढ़ापन देने के लिए थोड़ा दूध डालें।