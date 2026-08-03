शाम की चाय के साथ खाएं हेल्दी रोस्टेड नमकीन, स्वाद में बाजार वाली होगी फेल

शाम की चाय के साथ ज्यादातर लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जिनसे हल्की भूख शांत हो जाए। ऐसे में आप बनाकर खाएं रोस्टेड नमकीन। ये बाजार में मिलने वाले नमकीन को भी फेल कर सकती है। सीखिए कैसे बनाएं-

भारत में चाय पीने वालों की कमी नहीं है। जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं वह दिन दो बार इस ड्रिंक को जरूर पीते हैं। एक सुबह के समय और दूसरा शाम के समय। सुबह के समय तो बिस्कुट या टोस्ट जैसी चीजें चाय के साथ खाते हैं। लेकिन शाम के समय हल्की भूख लग जाती है इसलिए शाम की चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है। अगर आपको भी शाम के समय भूख लगती है या चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन करता है तो फटाफट रोस्टेड नमकीन बनाकर तैयार करें। यहां सीखिए इसे बनाने का तरीका।

हेल्दी रोस्टेड नमकीन बनाने की सामग्री -50 ग्राम भुना हुआ पोहा

-50 ग्राम भुना हुआ मुरमुरा (पफ्ड राइस)

-50 ग्राम भुना हुआ मखाना

-50 ग्राम भुना हुआ काला चना

-50 ग्राम भुनी हुई मूंगफली

-50 ग्राम भुने हुए कॉर्न फ्लेक्स

-2 बड़े चम्मच घी

-मुट्ठी भर करी पत्ता

- स्वादानुसार नमक

- स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच चाट मसाला

-1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर

-1 छोटा चम्मच पेरी-पेरी मसाला

रोस्टेड नमकीन बनाने की विधि 1) रोस्टेड नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मखाना और पोहा को अलग-अलग धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सूखा भून लें। इन दोनों चीजों को भूनने के बाद अलग रख दें।

2) अब इस एक बड़ी कड़ाही में घी गरम करें और इसमें करी पत्ता डालकर कुरकुरा होने तक भूनें।

3) अब कड़ी पत्तों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और पेरी-पेरी मसाला डालें। धीमी आंच पर कुछ सेकंड तक मिलाएं।

4) अब भुना हुआ पोहा, मुरमुरा, मखाना, काला चना, मूंगफली और कॉर्न फ्लेक्स डालें।

5) सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाले सभी चीजों पर समान रूप से लग जाएं।

6) अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नमकीन को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर एयरटाइट कंटेनर में रखें।