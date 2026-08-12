Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भूख लगे तो फटाफट बनाएं टेस्टी पनीर टोस्टी बाइट्स, सीखें प्रोटीन वाले इस स्नैक की रेसिपी

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगर तेज भूख में हर बार कुछ अनहेल्दी खाकर पेट भरते हैं तो एक बार फटाफट बनने वाले ये हेल्दी पनीर टोस्ट खाएं। स्वाद में जबरदस्त और प्रोटीन से भरपूर ये स्वादिष्ट स्नैक शाम के समय बच्चों को देने के लिए भी बेस्ट है। सीखिए रेसिपी 

वैसे तो ज्यादातर लोग आजकल उन चीजों को खाना पसंद करते है जो हेल्दी हो और शरीर के लिए भी अच्छी हों, लेकिन जब तेज भूख लगती है तो क्या खाएं कुछ समझ नहीं आता और ऐसी तेज भूख में अक्सर अनहेल्दी चीजों को खा लेते हैं। शाम के समय अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आप भी शाम की हल्की भूख में बाहर का अनहेल्दी खाना खा लेते हैं तो इस बार ऐसा ना करें, क्योंकि हम बता रहे हैं कम समय में बनने वाला एक हेल्दी स्नैक। भूख लगने पर आप टेस्टी पनीर टोस्टी बाइट्स बना कर खा सकते हैं। कम सामान में तैयार होने वाला ये स्नैक फटाफट बन सकता है। बस आपको इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। सीखिए कैसे बनाएं-

ये भी पढ़ें:10 मिनट में बनकर तैयार होगी क्रंची कॉर्न सलाद, शाम के स्नैक्स के लिए है परफेक्ट

पनीर टोस्टी बाइट्स बनाने की सामग्री

-200 ग्राम पनीर

-आधा कप गाढ़ा दही

-एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

-आध छोटा चम्मच गरम मसाला

-1/4 कप कटा हुआ प्याज

-1/4 कप कटी हुई हरी शिमला मिर्च

-आधा छोटा चम्मच इटैलियन सीजनिंग

-160 ग्राम साउरडो ब्रेड

-1 छोटा चम्मच घी या मक्खन

-2–3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज

ये भी पढ़ें:डायट करने वाले घर में रखी चीजों से बनाएं गलौटी कबाब, टेस्ट के साथ मिलेगा प्रोटीन

पनीर टोस्टी बाइट्स बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले दही को एक सूती कपड़े में बाधकर कुछ घंटों के लिए अलग रख दें।
  2. अब पनीर को छोटे क्यूब्स में काटकर एक तरफ रख लें।
  3. गाढ़े दही में मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, सरसों का तेल और गरम मसाला मिलाएं।
  4. पनीर के टुकड़े डालें और 15–20 मिनट के लिए मैरीनेट करें।
  5. मेरिनेट होने के बाद पनीर को हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
  6. अब प्याज और शिमला मिर्च डालें। 1–2 मिनट तक पकाएं और इटैलियन सीजनिंग डालें।
  7. अब ब्रेड को छोटे टुकड़ों में काटें। ब्रेट को इतना छोटा काटना है कि एक बार में खाया जा सके।
  8. इन छोटे टुकड़ों की ब्रेट को हल्का टोस्ट करें।
  9. अब टोस्ट की हुई ब्रेड पर पनीर की फिलिंग डालें, ऊपर से चीज डालें और चीज के पिघलने तक पकाएं।
  10. एयर फ्रायर में 180°C पर 5-6 मिनट के लिए और अगर पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ढककर धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएं।
  11. टेस्टी पनीर टोस्टी बाइट्स तैयार हैं, इन्हें परोसने से पहले इटैलियन सीजनिंग छिड़कें।

टिप

  • जल्दी गाढ़ा दही बनाने के लिए सूती कपड़े को अच्छे से बांधने के बाद इसके ऊपर किसी भारी चीज को रख दें।
  • चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं।
  • आप स्नैक्स को तैयार करने के लिए तैयारी पहले से करके रख सकते हैं। इससे बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:एयरफ्रायर में बनाएं क्रिस्पी कॉर्न व्हील, शाम के स्नैक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi veg recipe ideas
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।