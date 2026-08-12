भूख लगे तो फटाफट बनाएं टेस्टी पनीर टोस्टी बाइट्स, सीखें प्रोटीन वाले इस स्नैक की रेसिपी

वैसे तो ज्यादातर लोग आजकल उन चीजों को खाना पसंद करते है जो हेल्दी हो और शरीर के लिए भी अच्छी हों, लेकिन जब तेज भूख लगती है तो क्या खाएं कुछ समझ नहीं आता और ऐसी तेज भूख में अक्सर अनहेल्दी चीजों को खा लेते हैं। शाम के समय अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आप भी शाम की हल्की भूख में बाहर का अनहेल्दी खाना खा लेते हैं तो इस बार ऐसा ना करें, क्योंकि हम बता रहे हैं कम समय में बनने वाला एक हेल्दी स्नैक। भूख लगने पर आप टेस्टी पनीर टोस्टी बाइट्स बना कर खा सकते हैं। कम सामान में तैयार होने वाला ये स्नैक फटाफट बन सकता है। बस आपको इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। सीखिए कैसे बनाएं-