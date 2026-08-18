मूंग की दाल से बनाएं हेल्दी चिप्स, सबको पसंद आएगा क्रिस्पी-क्रंची टेस्ट

हेल्थ के मुताबिक देखें तो मूंग की दाल को शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आप बच्चों के स्नैक टाइम के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो मूंग की दाल से क्रिस्पी-क्रंची चिप्स बनाकर तैयार करें। सीखिए कैसे बनाएं।

भूख लगने पर अगर आप फटाफट से एक चिप्स या नमकीन के पैकेट को खोलकर खा लेते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है कि अनहेल्दी क्यों खाया तो आपको कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाना सीखना चाहिए। मूंग की दाल को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, पेट के लिए भी ये बेहतरीन होती है। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करके कुछ टेस्टी स्नैक्स बनाने में कर सकते हैं। यहां हम मूंग की दाल से क्रिस्पी और क्रंची चिप्स बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये चिप्स आसानी से एयपफ्रायर में तैयार हो जाएंगे। इन्हें बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल कम होता है इसलिए ये काफी हेल्दी भी हैं। आप बच्चों के लिए भी ये चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए कैसे बनाएं।

मूंग की दाल के चिप्स बनाने की सामग्री - 150 ग्राम मूंग दाल (2 घंटे के लिए भिगोई हुई)

- 7-8 लहसुन की कलियां

- 3-4 हरी मिर्च

- स्वादानुसार नमक

- 150 एमएल पानी

- 1 बड़ा चम्मच काले तिल

- स्वादानुसार चिली फ्लेक्स

- 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

- 1 छोटा चम्मच तेल

बनाने का तरीका 1) मूंग दाल के चिप्स बनाने के लिए मूंग दाल को अच्छी तरह से धो लें। अब कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो दें। समय पूरा होने के बाद भीगी हुई दाल का सारा पानी छानने के बाद दाल को अच्छी तरह से धोएं। अब दाल को ब्लेंडर में डालकर लहसुन, हरी मिर्च, नमक और पानी के साथ इसे मिलाकर एकदम चिकना पीस लें।

2) अब मूंग दाल के इस पेस्ट को एक बाउल में निकालें और इसमें तिल, चिली फ्लेक्स, बेकिंग सोडा और तेल मिलाएं। अच्छी तरह से फेंटकर एक स्मूद बैटर तैयार करें।

3) अब एक पैन गरम करें और उस पर हल्का तेल लगाएं। बैटर को थोड़ी मोटी परत में फैलाएं और सिर्फ एक तरफ से पकाएं।

4) इसे निकालें, छोटे टुकड़ों में काटें और एयर फ्रायर में एक परत में सजाकर रखें।

5) अब 180°C पर 25 मिनट तक एयर फ्राई करें। ध्यान रखें कि एक बार में बहुत सारे टुकड़े नहीं रखने है, बल्कि आपको इन्हें बैच में पकाना है।

6) 20-25 मिनट में दाल के चिप्स खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्हें आप एयरटाइट कंटेनर स्टोर करके रख सकते हैं। बस रखने से पहले चिप्स को पूरी तरह ठंडा होने दें।