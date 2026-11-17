खट्टी, तीखी और चटपटी..रोटी-पराठे के साथ बनाएं आंवले की चटनी, विटामिन C से है भरपूर!
सर्दियों में ताजे हरे आंवले बाजार में खूब आने लगते हैं। सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यहां हम अपने साथ आंवले की चटपटी और तीखी चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे खा कर मजा आ जाएगा।
सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे आंवले आना शुरू हो जाते हैं। आंवला को सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनेफिशल हैं। लोग इन्हें तरह-तरह से अपनी डाइट में शामिल करते हैं। कभी कैंडी, अचार के रूप में या कभी मुरब्बा, सब्जी या चटनी बनाकर। आज हम अपने साथ आंवले की चटपटी सी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये चटनी इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि एक बार खा लेंगे, तो सर्दियों में रोटी, पराठे और पूड़ी के साथ इसे ही खाने का दिल करेगा। रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और कम समय में तैयार हो जाती है। बच्चे हों या बड़े ये चटपटी आंवला की चटनी हर किसी को पसंद आने वाली है। आइए फटाफट से रेसिपी जान लेते हैं।
आंवला की चटनी बनाने के लिए सामग्री
आंवला की चटपटी और स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- ताजे आंवले (5), हरी मिर्च (5-6), अदरक का टुकड़ा (आधा इंच), लहसुन की कलियां (5), प्याज (2), धनिया के बीज (1 चम्मच), नमक (आधा चम्मच), पानी (1/4 चम्मच), धनिया पत्ता (मुट्ठीभर), पुदीना पत्ता (मुट्ठीभर), नींबू (आधा)।
चटपटी आंवला की चटनी बनाने की विधि
स्टेप 1- आंवला तैयार करें
चटनी बनाने के लिए ताजे हरे आंवले लें। इन्हें पानी से धो कर अच्छी तरह साफ कर लें। अब इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें और गुठली अलग निकाल लें।
स्टेप 2- मिक्सर में डाल कर पीसें चटनी
कटे हुए आंवले को मिक्सर में डालें। साथ में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियां, प्याज, धनिया के बीज, नमक और थोड़ा सा पानी डालें। इन सभी चीजों को आपस में ब्लेंड कर लें और एक पेस्ट सा तैयार कर लें।
स्टेप 3- आखिर में एड करें धनिया-पुदीना
जब ये ब्लेंड हो जाएं तो मुट्ठीभर ताजा धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते मिलाएं। चटनी को खट्टा स्वाद देने के लिए आधा नींबू का रस मिलाएं और दोबारा इन सभी चीजों को ब्लेंड कर के चटनी तैयार कर लें।
आंवले की चटनी बनाते हुए ध्यान रखें ये बातें
- तीखापन पसंद है तो अपने हिसाब से आप हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं और लाल मिर्च पाउडर भी एड कर सकते हैं।
- चटनी को बहुत ज्यादा पतला ना करें। इससे इसका स्वाद फीका लग सकता है।
- चटनी बनाने के लिए हमेशा ताजे और रसभरे आंवले चुनें।
- धनिया और पुदीना चटनी के फ्लेवर को और एन्हांस करते हैं।
- आंवले बहुत ज्यादा कड़वे हैं तो चटनी बनाने से पहले हल्की सी भाप भी लगा सकते हैं।
आंवले की चटनी कैसे स्टोर करें?
एक बार में ज्यादा चटनी बना ली है, तो इसे एक साफ और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के फ्रिज में रख दें। चटनी निकालने के लिए साफ और सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें। चूंकि चटनी में धनिया और पुदीना है, इसलिए ये जल्दी खराब हो सकती है। बेहतर रहेगा कि इसे जल्दी से इस्तेमाल कर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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