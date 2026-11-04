पार्टी में लगाएं स्वाद का तड़का! घर पर बनाएं कुरकुरे और चटपटे हरे-भरे चीज बॉल्स

दिवाली पार्टी में टेस्टी स्नैक्स को भी मेन्यू में शामिल कर रहे हैं तो हरा भरा चीज बॉल्स की रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये कुरकुरा और चटपटा स्नैक आपकी पार्टी में स्वाद का तड़का लगा सकता है। सीखिए इसे कैसे बनाएं।

हरा-भरा चीज बॉल्स बनाने का तरीका

अगर आप पार्टी या किसी खास मौके के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट स्नैक बनाने की सोच रहे हैं, तो हरे-भरे चीज बॉल्स एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। यह टेस्टी स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आएगा। बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम व चीजी होने के कारण इसका स्वाद हर किसी का दिल जीत लेता है। इन्हें हरी सब्जियों, चीज और मसालों के साथ आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है। चीज बॉल्स को हरी चटनी, टोमैटो सॉस या मेयोनीज के साथ गर्मागर्म परोस सकते हैं। इनका लाजवाब स्वाद आपकी पार्टी की रौनक बढ़ा देगा। खास बात यह है कि इन्हें कम समय में आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा शाम की चाय हो या मेहमानों का स्वागत, यह स्नैक हर मौके के लिए एक शानदार पसंद साबित होगा।

हरा भरा चीज बॉल्स बनाने की सामग्री - उबले हुए 2 आलू

- आधा कप पालक

- आधा कप मटर

- 2 बड़े चम्मच हरा धनिया

- 100 ग्राम पनीर

- 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

- आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर

- आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

- 3 कलियां लहसुन

- 2 हरी मिर्च

- आधा इंच अदरक का टुकड़ा

- 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स

- स्वादानुसार नमक और काली मिर्च

स्टफिंग के लिए मोजेरेला चीज - 3 बड़े चम्मच मैदा

- 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

- 4-5 बड़े चम्मच पानी

- स्वादानुसार नमक और काली मिर्च

-आधा कप कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब्स

हरा भरा चीज बॉल्स बनाने की विधि -पालक, मटर और हरे धनिये को एक साथ एक मिनट के लिए ब्लांच (उबलते पानी में डालकर तुरंत निकाल) लें। इनका पानी अच्छी तरह निकाल दें और निचोड़कर सारा अतिरिक्त पानी हटा दें।

-ब्लांच की हुई सब्जियों, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में पीस लें और एक दरदरा पेस्ट बना लें।

-आलू और पनीर को कद्दूकस कर लें, और इसमें तैयार किया हुआ हरा पेस्ट मिला दें।

-अब इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च और ब्रेड क्रम्ब्स डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिला लें ताकि यह एक नरम आटे जैसा मिश्रण बन जाए।

-मिक्स का थोड़ा सा हिस्सा लें और इसे अपनी हथेली पर रखकर चपटा कर लें। इसके बीच में मोजेरेला चीज़ का एक टुकड़ा रखें, फिर इसे चारों तरफ से अच्छी तरह बंद करके एक गोले (बॉल) का आकार दें।

-एक छोटी कटोरी में मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च और पानी मिलाकर एक चिकना घोल (स्लरी) तैयार कर लें, ये न ज्यादा गाढ़ी और न ज्यादा पतली होनी चाहिए।

-चीज भरी हुई हर बॉल को इस घोल में डुबोएं, फिर ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट लें ताकि उन पर अच्छी कोटिंग हो जाए।

-एक कड़ाही में तेल को धीमी-मध्यम आंच पर गर्म करें और चीज़ बॉल्स को सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक डीप-फ्राई करें।

-इन्हें निकाल लें और अतिरिक्त तेल सोखने के लिए पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पर रखें।