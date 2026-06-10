ट्रेडिशनल मालपुए को दें आम का ट्विस्ट! यहां है आसान रेसिपी, एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे

आम खाान पसंद है और इससे बनी हर चीज का स्वाद अच्छा लगता है तो आज एक बार इससे बनने वाली स्वीट डिश ट्राई करें। इस बार ट्रेडिशनल मालपुए को छोड़कर आम से टेस्टी मालपुआ बनाकर तैयार करें।

गर्मियों में आने वाले आम का इंतजार लो सालभर करते हैं। आम के चटोरों की कोई कमी नहीं है। जिन लोगों को आम खाना पसंद होता है वह आम से बनी हर एक चीज को शौक से खाते हैं। पके आम से तरह-तरह की डिशेज तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर लोग पके आम से या तो मैंगो शेक बनाते हैं या फिर आइस्क्रीम। जबकि आम से तरह-तरह की मिठाइयां बनाई जा सकती हैं। मालपुए का नाम सभी ने सुना होगा और एक ना एक बार इसका स्वाद भी चखा होगा। चाशनी में लिपटे मालपुए स्वाद में अच्छे लगते हैं। वैसे तो मालपुए का बैटर मैदा और मलाई से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी आम के मालपुए खाए हैं? नहीं तो एक बार जरूर बनाकर खाएं। ये स्वाद में काफी अलग लगते हैं और अगर आप मालपुए खाना पसंद करते हैं तो यकीनन आम के ट्विस्ट के साथ बनने वाले मालपुए भी आपके मन भाएंगे।

आम मालपुआ बनाने की सामग्री आधा कप आम का पल्प

दो कप मैदा

आधा कप सूजी

डेढ़ कप दूध

चाशनी बनाने के लिए एक कप चीनी

एक कप पानी

आधा चम्मच इलायची पाउडर

आम मालपुआ बनाने की विधि आम के मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले आम का पल्प तैयार करें। इसके लिए दो आम को अच्छे से धोने के बाद 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब आम को छीलने के बाद इसके छोटे टुकड़े करें और फिर पल्प तैयार कर लें। अब इस पल्प को एक बड़े कटोरे में निकाल लें और फिर इसमें मैदा और सूजी को मिलाएं। अच्छे से मिक्स करे के बाद इसमें धीरे-धीरे दूध डालते हुए एक चिकना और गाढ़ा घोल तैयार करें। घोल तैयार होने के बाद 20 मिनट के लिए इसे रख दें। जब तक बैटर रेस्ट करे तब तक चाशनी तैयार कर लें। इसके लिए चीनी और पानी को चिपचिपा होने तक उबालें। फिर इसमें इलायची डालें और चाशनी को गर्म रखें।

अब मालपुए बनाने के लिए एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें। फिर मीडियम आंच पर थोड़ा-थोड़ा घोल डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। अब तले हुए मालपुआ को 2 मिनट के लिए गर्म चाशनी में डुबोएं। कुछ देर डूबे रहने के बाद निकालें और परोसें। अपने घर के बने आम के मालपुआ का मजा लें।