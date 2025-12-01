10 मिनट में बन जाएगी टेस्टी अंडा भुर्जी, प्रोटीन से भरपूर होगा ब्रेकफास्ट, नोट करें रेसिपी
नाश्ता प्रोटीन से भरपूर हो, तो पूरा दिन शरीर एक्टिव रहता है। अंडा खाने वाले लोग ब्रेकफास्ट में टेस्टी अंडा भुर्जी और पराठा खा सकते हैं। चलिए आज आपको ढाबा स्टाइल अंडा भुर्जी बनाने की आसान सी रेसिपी बताते हैं।
अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। नाश्ते में अंडा भुर्जी और पराठा मिल जाए, तो पूरा दिन बन जाता है। भुर्जी टेस्टी लगती है और इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर को दिनभर एक्टिव और फुर्तिला रखता है। अंडा भुर्जी बनाना सबसे आसान है और ये 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए इसकी आसान सी रेसिपी और सामग्री के बारे में आपको बताते हैं।
सामग्री
अंडा भुर्जी बनाने के लिए आपको चाहिए- अंडे-4, तेल 2 चम्मच, प्याज-1 बारीक कटा हुआ,, नमक-स्वादानुसार, हल्दी-1/2 चम्मच, धनिया पत्ता-1/2 चम्मच, टमाटर-1 बारीक कटा हुआ, जीरा-1/2 चम्मच, हरी मिर्च-2 बारीक कटी हुई।
बनाने का तरीका
सबसे पहले आपको पैन गर्म करना है और उसमें तेल डालना है। तेल गर्म हो जाए, तो जीरा डालकर भून लें। अब इसमें हरी मिर्च, प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। जब प्याज भुन जाए, तब कटे हुए टमाटर डालकर भूनें। जब टमाटर भुन जाए, तब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, स्वादानुसार नमक डालकर चलाए। फिर आपको इसी में अंडे को फोड़कर डाल देना है। अंडे डालने के बाद कल्छुल से इसे चलाएं। जब अंडा अच्छे से मसाले में मिक्स अप हो जाए, तब इसमें धनिया की पत्तियां बारीक काटकर डाल दें। बस आपकी ढाबा स्टाइल अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगी। घी में बने पराठे के साथ इसे नाश्ते में खाएं।
स्पाइसी टेस्ट के लिए
अगर आपको अंडा भुर्जी थोड़ी स्पाइसी पसंद है, तो लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें हरी मटर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और अच्छा होगा और भुर्जी का स्वाद भी बेहतर होगा।
कुकिंग टिप्स
भुर्जी बनाने के लिए हमेशा मुर्गी के अंडे ही चुनें, उनका स्वाद अच्छा होता है। इसके अलावा अंडा भुर्जी हमेशा मीडियम गैस फ्लेम पर बनाएं। इससे ये जलेगी नहीं और स्वाद भी अच्छा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।