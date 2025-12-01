Hindustan Hindi News
10 मिनट में बन जाएगी टेस्टी अंडा भुर्जी, प्रोटीन से भरपूर होगा ब्रेकफास्ट, नोट करें रेसिपी

संक्षेप:

नाश्ता प्रोटीन से भरपूर हो, तो पूरा दिन शरीर एक्टिव रहता है। अंडा खाने वाले लोग ब्रेकफास्ट में टेस्टी अंडा भुर्जी और पराठा खा सकते हैं। चलिए आज आपको ढाबा स्टाइल अंडा भुर्जी बनाने की आसान सी रेसिपी बताते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 07:21 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। नाश्ते में अंडा भुर्जी और पराठा मिल जाए, तो पूरा दिन बन जाता है। भुर्जी टेस्टी लगती है और इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर को दिनभर एक्टिव और फुर्तिला रखता है। अंडा भुर्जी बनाना सबसे आसान है और ये 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए इसकी आसान सी रेसिपी और सामग्री के बारे में आपको बताते हैं।

सामग्री

अंडा भुर्जी बनाने के लिए आपको चाहिए- अंडे-4, तेल 2 चम्मच, प्याज-1 बारीक कटा हुआ,, नमक-स्वादानुसार, हल्दी-1/2 चम्मच, धनिया पत्ता-1/2 चम्मच, टमाटर-1 बारीक कटा हुआ, जीरा-1/2 चम्मच, हरी मिर्च-2 बारीक कटी हुई।

बनाने का तरीका

सबसे पहले आपको पैन गर्म करना है और उसमें तेल डालना है। तेल गर्म हो जाए, तो जीरा डालकर भून लें। अब इसमें हरी मिर्च, प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। जब प्याज भुन जाए, तब कटे हुए टमाटर डालकर भूनें। जब टमाटर भुन जाए, तब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, स्वादानुसार नमक डालकर चलाए। फिर आपको इसी में अंडे को फोड़कर डाल देना है। अंडे डालने के बाद कल्छुल से इसे चलाएं। जब अंडा अच्छे से मसाले में मिक्स अप हो जाए, तब इसमें धनिया की पत्तियां बारीक काटकर डाल दें। बस आपकी ढाबा स्टाइल अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगी। घी में बने पराठे के साथ इसे नाश्ते में खाएं।

स्पाइसी टेस्ट के लिए

अगर आपको अंडा भुर्जी थोड़ी स्पाइसी पसंद है, तो लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें हरी मटर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और अच्छा होगा और भुर्जी का स्वाद भी बेहतर होगा।

कुकिंग टिप्स

भुर्जी बनाने के लिए हमेशा मुर्गी के अंडे ही चुनें, उनका स्वाद अच्छा होता है। इसके अलावा अंडा भुर्जी हमेशा मीडियम गैस फ्लेम पर बनाएं। इससे ये जलेगी नहीं और स्वाद भी अच्छा मिलेगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
