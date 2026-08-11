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डायट करने वाले घर में रखी इन चीजों से बनाएं क्रिस्पी गलौटी कबाब, टेस्ट के साथ मिलेगा भरपूर प्रोटीन

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप डायटिंग कर रहे हैं और रोजाना एक तरह का खाना खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार डायट फ्रेंडली क्रिस्पी गलौटी कबाब की रेसिपी ट्राई करें। ये स्वाद में बेहतरीन होते हैं और इनमें प्रोटीन भी होती है।  

डायट करने वाले हर दिन एक जैसा खाना ही खाते हैं। जो लोग वजन कम करने के लिए डायट फॉलो कर रहे होते हैं वह कम मसाले वाली चीजें खाते हैं। तो हर दिन एक सा खाना खाकर बोरियत हो सकती है। ऐसे में कुछ टेस्टी और डिफरेंट खाना है तो आप क्रिस्पी गलौटी कबाब बना सकते हैं। ये स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं और प्रोटीन से भी भरपूर हैं। यहां सीखिए क्रिस्पी गलौटी कबाब बनाने का तरीका और इसके साथ सर्व होने वाली ड्रेसिंग कैसे बनाएं।

क्रिस्पी गलौटी कबाब बनाने की सामग्री

कबाब के लिए

- 1 कप सोया चंक्स

- आधी लौकी

-1/4 कप चना दाल (भिगोई हुई)

-3-4 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन

- 6-7 लहसुन की कलियां

-आधा इंच अदरक

- 2-3 हरी मिर्च

- 1 बड़ा चम्मच सौंफ

- खड़े मसाले-तेजपत्ता, लौंग और काली मिर्च

-नमक स्वादानुसार

-1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी

- मुट्ठी भर ताजा हरा धनिया

-घर के आम मसाले: लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर

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ड्रेसिंग के लिए

- 1 पैकेट ग्रीक योगर्ट

- कद्दूकस किया हुआ खीरा

-भुना हुआ जीरा

-चाट मसाला

-नमक

-आधा नींबू

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क्रिस्पी गलौटी कबाब बनाने की टिप्स

- क्रिस्पी गलौटी कबाब बनाने के लिए सोया चंक्स को उबलते पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें, फिर एक्सट्रा पानी निचोड़कर निकाल दें।

- एक कुकर में कटी हुई लौकी, सोया चंक्स, चने की डाल और साबुत मसाले डालें। अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक के साथ बताए गए मसाले डालें और थोड़ा पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाएं और फिर सीटी आने तक इंतजार करें ।

- कुकर के ठंडा होने पर उबली चीजों को निकालें और फिर इसे ठंडा करने के बाद इसे मिक्सर में ब्लेंड कर लें। अच्छा पेस्ट बना कर एक बर्तन में निकालें।

-अगर मिक्स गीला या ढीला लगे, तो और भुना हुआ बेसन मिलाएं जब तक कि वह आकार देने लायक सख्त न हो जाए।

- अब मिक्स का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लें और इसकी छोटी टिक्की बना लें। अब इन्हें तवे पर सेकें। कबाब को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है।

- ड्रेसिंग बनाने के लिए ग्रीक योगर्ट में सभी चीजों को मिलाएं और फिर कबाब के साथ सर्व करें।

टिप

  • लौकी पानी छोड़ती है इसलिए कुकर में बहुत ज्यादा पानी डालकर लौकी और सोया चंक्स को ना उबालें।
  • कबाब के मिक्स को बैच में फ्रीज किया जा सकता है और बाद में रैप या सैंडविच में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • अगर हाथों पर कबाब का मिक्स चिपके तो आप हथेली पर तेल लगाकर कबाब बनाएं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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