खाने में बनाना है कुछ स्पेशल? तैयार करें सोया चाप कोरमा, लजीज स्वाद का हर कोई हो जाएगा दीवाना
चाप को अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है। मलाई, अफगानी, मसाला वगैराह, अगर आप भी चाप की एक लजीज रेसिपी घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो सोया चाप कोरमा बनाकर तैयार करें। यहां देखिए रेसिपी-
सोया चाप एक ऐसी डिश है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये प्रोटीन का एक बेहतरीन ऑप्शन है। चाप कई तरीकों से बनाई जाती है और हर एक तरह में इसका स्वाद सबसे अलग आता है। अगर आप कुछ नया और लजीज बनाना चाहते हैं को यहां हम सोया चाप कोरमा की रेसिपी बता रहे हैं जो स्वाद में काफी अच्छी लगती है।
सोया चाप कोरमा बनाने के लिए सामग्री
सोया चाप- 8-10 स्टिक
नमक-उबालने के लिए
तेल- तलने के लिए
प्याज- 5 बड़े, पतले कटे हुए
गाढ़ा दही- 500 ग्राम
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- एक छोटा चम्मच
धनिया पाउडर- एक छोटा चम्मच
गरम मसाला - आधा छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर – एक छोटा चम्मच
नमक – स्वादानुसार
सूखी कसूरी मेथी- एक छोटा चम्मच
अदरक का पेस्ट- एक बड़ा चम्मच
लहसुन का पेस्ट- डेढ़ बड़ा चम्मच
एक काली इलायची
तीन हरी इलायची
दो से तीन धागे जावित्री
एक छोटा टुकड़ा जायफल
आधा स्टार अनीस
एक छोटी स्टिक दालचीनी
काली काली मिर्च- आधा छोटा चम्मच
लौंग- 3 से 4
जीरा- एक छोटा चम्मच
सौंफ- आधा छोटा चम्मच
सूखे गुलाब की पंखुड़ियां- एक बड़ा चम्मच
एक तेज पत्ता
सरसों का तेल- आधा कप
दो हरी मिर्च
लंबा कटा एक चम्मच अदरक
गुलाब जल- एक छोटा चम्मच
केवड़ा जल- आधा छोटा चम्मच
सोया चाप कोरमा बनाने की विधि
सबसे पहले कोरमा मसाला तैयार करें इसके लिए काली इलायची, हरी इलायची, जावित्री, जायफल, स्टार अनीस, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जीरा, सौंफ, सूखे गुलाब की पंखुड़ियां, तेज पत्ता को बताई गई मात्रा में ब्लेंडर में डालें और अच्छे से पीस लें। अब सोया चाप को नमक वाले पानी में 10 मिनट तक उबालें। उबलने के बाद स्तिक निकालें और फिर टुकड़ों में काट लें। अब धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि वह फूल न जाए और अंदर से पक न जाएं। अब प्याज लंबाई में पतला-पतला काटें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें और मसलकर अलग रख दें। अब सरसों का तेल गरम करें, फिर उसे पूरी तरह ठंडा होने दें। आंच बंद करें और फिर इसमें फेंटा हुआ दही, पिसे मसाले, अदरक-लहसुन का पेस्ट, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, तले हुए प्याज और केवड़ा डालें। फिर आंच चालू करें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न हो जाए। अब चाप और एक बड़ा चम्मच सीक्रेट कोरमा मसाला डालें और अच्छी तरह पकाएं। पानी डालें, ढक दें और नीचे भारी तवा रखकर धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं। इसे पतली रोटी, नान, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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