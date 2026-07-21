लंच में बनाएं बिल्कुल नई और मजेदार सब्जी, सीखें मखाना मखनी की रेसिपी

ज्यादातर घरों में लंच रोजाना एक जैसा ही बनता है। लेकिन हर बार एक ही रह का खाना खाकर मन भर जाता है। ऐसे में हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। दाल मखनी का स्वाद तो आपने कई बार चखा होगा और हो सकता है कि आप इसे घर पर भी बनाते हों। लेकिन क्या आपने कभी मखाना मखनी खाई है। अगर आपने आज तकमखाना मखनी की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो एक बार जरूर ट्राई करें। ये स्वाद में काफी अच्छी लगती है। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो सीखिए इसे बनाने का तरीका।

मखाना मखनी बनाने का तरीका

मखाना मखनी बनाने के लिए मखाना को घी में थोड़ा रोस्ट क लें। इसे धीमी आंच पर रोस्ट करें ताकि अच्छे से क्रंची हो जाएं और जले भी नहीं। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट को फेंट कर एक तरफ रख लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें। इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च डालें। 30 सेकंड के लिए खुशबू आने तक भूनें। अब इसमें काजू, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, टोफू, नमक और थोड़ा पानी डालें। ढक्कन लगाकर 12 से 15 मिनट तक पकाएं जब तक कि सब कुछ नरम न हो जाए। अब मिक्स को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर इसे ब्लेंड करके एक स्मूद, क्रीमी प्यूरी बना लें। प्यूरी को एक पैन में डालें और मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं, बीच-बीच में चलाते रहें। एक छोटे तड़का पैन में घी गरम करें। जीरा डालें और चटकने दें। फिर आंच बंद कर दें और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। इस तड़के को पक रही ग्रेवी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। भुने हुए मखाने डालें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि वे मसाला सोख लें और थोड़े क्रंची भी बने रहें। आंच धीमी करें और फेंटा हुआ ग्रीक योगर्ट धीरे-धीरे मिलाएं। अंत में ताजे हरे धनिये से सजाएं और रोटी, नान या जीरा राइस के साथ गरमा-गरम परोसें।