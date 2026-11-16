बिना चीनी के तैयार होगा आंवले का टेस्टी मुरब्बा, स्वाद के साथ सेहद के लिए बेहतरीन

सर्दियों के लिए आंवला एक सुपरफूड है और एक्सपर्ट इसे रोजाना खाने की सलाह देते हैं। लेकिन इसके खट्टे स्वाद की वजह से हर कोई इसे नहीं खा पाता है। ऐसे में आप बिना चीनी के आंवले का मुरब्बा बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए रेसिपी-

आंवला विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। सर्दियों के मौसम में इसे अपनी डायट में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। आंवले में मौजूद पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने और इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि, इसके खट्टेपन, हल्की कड़वाहट और कसैलेपन की वजह से बहुत से लोग इसे खाने से बचते हैं। ऐसे में आप दूसरी तरीकों से इसे अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं। ठंड के मौसम में आंवले का मुरब्बा अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए काफी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादा चीनी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। खासकर डायबिटीज और वेट मैनेज रखने वाले लोगों को चीनी का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यहां हम बिना चीनी के मुरब्बा बनाने का तरीका बता रहे हैं। जिससे आंवले के प्राकृतिक स्वाद और गुणों को ध्यान में रखकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए, बिना चीनी वाले आंवले के मुरब्बे की रेसिपी।

बिना चीनी वाले आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आपको चाहिए- 500 ग्राम आंवला

150 से 200 ग्राम खजूर

4 छोटी इलायची

1 छोटा चम्मच सौंफ

आधा इंच दालचीनी

1 से 1½ कप पानी

कैसे बनाएं मुरब्बा ताजे आंवले को अच्छे से धोएं सबसे पहले अच्छे और ताजे आंवले को साफ पानी से 2–3 बार धो लें। फिर कपड़े से पोंछकर सुखा लें। अब कांटे या टूथपिक से हर आंवले में 8–10 छोटे छेद कर दें। इससे पकाते समय मसाले और मिठास आंवले के अंदर तक पहुंचेंगे।

अच्छी तरह से उबालें अब एक बर्तन में 4 कप पानी गर्म करें। फिर पानी उबलने लगे तो उसमें आंवले डाल दें। धीमी-मीडियम आंच पर लगभग 5–7 मिनट तक पकाएं। जब आंवले थोड़े नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें और पानी से निकालकर ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि आंवले ज्यादा न गलें।

खजूर से बनाएं पेस्ट अब खजूर से बीज निकाल लें। उन्हें 20–30 मिनट गर्म पानी में भिगो दें। फिर मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को छान लें ताकि रेशे अलग हो जाएं।

अच्छी तरह से पकाएं आंवले का मुरब्बा एक मोटे तले की कड़ाही लें और उसमें 1 कप पानी डालें। खजूर का पेस्ट डालें और अच्छे से मिक्स करने के बाद आंवला डालें। अब इलायची, सौंफ और दालचीनी डालने के बाद धीमी आंच पर 10–15 मिनट पकाएं। बीच-बीच में हल्के हाथ से चलाते रहें। जब आंवले नरम हो जाएं और मसालों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए, तो गैस बंद कर दें। मुरब्बे को पूरी तरह ठंडा करें। फिर साफ और अच्छी तरह सूखे कांच के जार में भरें।