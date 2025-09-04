बारिश में चाय के साथ बेहद टेस्टी लगता है गर्मा-गर्म कॉर्न चीज समोसा, नोट करें रेसिपी
Corn Cheese Samosa : समोसे में मकई और पनीर का कॉम्बिनेशन हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी कॉर्न चीज समोसा।
Corn Cheese Samosa : बारिश के मौसम में मन हमेशा कुछ चटपटा और गरमा-गरम खाने का करता रहता है। अगर आप भी शाम की चाय के साथ ऐसी ही कोई टेस्टी चटपटी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ट्राई करें कॉर्न चीज समोसा रेसिपी। यह समोसा रेसिपी सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। समोसे में मकई और पनीर का कॉम्बिनेशन हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी कॉर्न चीज समोसा।
कॉर्न चीज समोसा बनाने के लिए सामग्री
-10 समोसा शीट्स
-1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न
-1/2 कप कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला चीज
-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया
-नमक स्वादानुसार
-1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
-तलने के लिए तेल
कॉर्न चीज समोसा बनाने का तरीका
कॉर्न चीज समोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में उबला हुआ कॉर्न, मोजेरेला चीज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद समोसे की शीट लेकर उसे त्रिकोण आकार में काट लें। अब हर शीट में 2 बड़े चम्मच भरावन मिश्रण रखकर शीट के किनारों को पानी की मदद से अच्छे से सील करें। इसके बाद कड़ाही में मीडियम आंच पर तेल गरम करके समोसों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। फ्राई किए हुए समोसों को किचन पेपर पर निकालकर अतिरिक्त तेल सोख लें। आपके टेस्टी गरमा गरम कॉर्न चीज समोसा बनकर तैयार है। इसे शाम के नाश्ते में चाय और हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।