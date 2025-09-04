बारिश में चाय के साथ बेहद टेस्टी लगता है गर्मा-गर्म कॉर्न चीज समोसा, नोट करें रेसिपी

Corn Cheese Samosa : समोसे में मकई और पनीर का कॉम्बिनेशन हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी कॉर्न चीज समोसा।

Corn Cheese Samosa : बारिश के मौसम में मन हमेशा कुछ चटपटा और गरमा-गरम खाने का करता रहता है। अगर आप भी शाम की चाय के साथ ऐसी ही कोई टेस्टी चटपटी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ट्राई करें कॉर्न चीज समोसा रेसिपी। यह समोसा रेसिपी सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। समोसे में मकई और पनीर का कॉम्बिनेशन हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी कॉर्न चीज समोसा।

कॉर्न चीज समोसा बनाने के लिए सामग्री -10 समोसा शीट्स

-1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न

-1/2 कप कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला चीज

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

-नमक स्वादानुसार

-1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

-तलने के लिए तेल