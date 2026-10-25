रेस्तरां जैसी परफेक्ट और क्रीमी बनेगी दाल मखनी, बस अपनाएं ये टेस्टी रेसिपी

दाल मखनी एक ऐसी डिश है जिसे रेस्तरां में अक्सर ऑर्डर की जाती है। आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। यहां सीखिए रेस्तरां जैसी परफेक्ट और क्रीमी दाल मखनी बनाने का आसान तरीका।

रेस्तरां स्टाइल परफेक्ट और क्रीमी दाल मखनी बनाने का तरीका

रेस्तरां में जब भी लोग खाना खाने जाते हैं तो दाल मखनी का ऑर्डर जरूर किया जाता है। क्रीमी और मलाईदार दाल मखनी स्वाद में अच्छी लगती है और अधिकतर लोग इसे नान या फिर जीरा राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। बाकी दालों के मुताबिक इसे बनाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। ये एक मशहूर पंजाबी डिश है, जो साबुत उड़द दाल, राजमा, मक्खन और क्रीम से बनती है।कुछ घरों में करवाचौथ व्रत में भी इस दाल को जरूर बनाया जाता है। इसे घर पर भी रेस्टोरेंट जैसी मलाईदार और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। यहां हम रेस्तरां जैसी क्रीमी दाल मखनी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जानिए।

रेस्तरां जैसी क्रीमी दाल मखनी बनाने की सामग्री -250 ग्राम साबुत उड़द दाल (रात भर या 5–6 घंटे के लिए भिगोई हुई)

-2 हरी मिर्च, 4–5 लहसुन की कलियां

-2 तेज पत्ते

-2–3 बड़े चम्मच देसी घी

-3 गिलास पानी

-2 बड़े चम्मच तेल

-2–3 बड़े चम्मच मक्खन

-1 बड़ा चम्मच जीरा

-2 बड़े चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

-4–5 टमाटरों का पेस्ट

-1 बड़ा चम्मच नमक

-1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च

-1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला

-आधा कप पानी

-1½ गिलास दूध

-3–4 हरी इलायची

-1 नींबू का रस

गार्निश के लिए -आधा कप फ्रेश क्रीम

-2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी

-1 बड़ा चम्मच मक्खन

रेस्तरां जैसी क्रीमी दाल मखनी बनाने की विधि -रेस्तरां जैसी दाल मखनी को बनाने के लिए दाल को अच्छी तरह से पानी से धो लें। अच्छी तरह से तीन से चार बार धोने के बाद इसे पानी में भिगो दें। अब भीगी हुई दाल को रगड़कर उसका 30 से 40 परसेंट छिलका निकाल दें। छिलका निकालने के बाद फिर से इसे धोकर पानी छान लें।

-अब दाल को हरी मिर्च, लहसुन, तेज पत्ते, देसी घी और पानी के साथ प्रेशर कुकर में डालें और धीमी आंच पर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं। दाल के पकने के बाद कुकर को ठंडा होने दें और फिर पकी दाल में से तेज पत्ता को निकाल दें।

-अब एक कड़ाही में तेल और मक्खन गरम करें, फिर इसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।

-अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टमाटर का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और किचन किंग मसाला डालें। आधा कप पानी मिलाएं और 5–7 मिनट तक पकाएं।

-इसमें उबली हुई दाल, दूध और हरी इलायची डालें। धीमी आंच पर 1 घंटे तक पकने दें, जब तक कि दाल गाढ़ी और क्रीमी न हो जाए।

-अंत में नींबू का रस, फ्रेश क्रीम, हरा धनिया, कसूरी मेथी और मक्खन डालकर मिलाएं।