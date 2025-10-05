मिनटों में बनकर होता है तैयार क्रिस्पी आलू चीला, नोट करें टेस्टी रेसिपी
Aloo Cheela Recipe : इस रेसिपी की खासियत यह है कि आप इसे बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हैं। आलू चीला का स्वाद बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बेहद पसंद आता है।
अगर आप नाश्ते में बच्चों के लिए कुछ चटपटा और क्रिस्पी बनाने का सोच रहे हैं तो आलू चीला ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी खाने में टेस्टी होने के साथ बनाने में आसान और हेल्दी भी है। इस रेसिपी की खासियत यह है कि आप इसे बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हैं। आलू चीला का स्वाद बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बेहद पसंद आता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी आलू चीला।
क्रिस्पी आलू चीला बनाने के लिए सामग्री
-2-3 मीडियम साइज के कद्दूकस किए हुए आलू
-1/2 कप बेसन
-2 बड़े चम्मच सूजी
-1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज
-1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
-1/2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक
-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया
-1/2 छोटा चम्मच जीरा
-1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-नमक स्वादानुसार
-पानी आवश्यकतानुसार
-चीला सेकने के लिए तेल या घी
क्रिस्पी आलू चीला बनाने का तरीका
क्रिस्पी आलू चीला बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर पानी से अच्छी तरह धोने के बाद मोटे कद्दूकस से कद्दूकस करके तुरंत ठंडे पानी में डाल दें ताकि वे काले न पड़ें। इसे बाद 2-3 मिनट बाद आलू को पानी से निकालकर हाथों से अच्छी तरह निचोड़कर उनका अतिरिक्त पानी निकल लें। अब एक बड़े कटोरे में निचोड़े हुए कद्दूकस किए हुए आलू में बेसन, सूजी, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, कद्दूकस किया अदरक, हरा धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए गाढ़ा और चिकना बैटर तैयार करें। बैटर न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा। चीला फैलाने में आसानी होनी चाहिए।
बैटर को 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि सूजी फूल जाए। अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। हल्के गरम तवे पर थोड़ा तेल या घी लगाकर उसे सबे पहले चिकना कर लें। अब मीडियम आंच पर, एक करछी बैटर लेकर तवे के बीच में डालकर धीरे-धीरे गोलाकार गति में फैलाएं। जितना पतला हो सके उतना फैलाएं ताकि चीला क्रिस्पी बने। चीले के किनारों पर और ऊपर थोड़ा तेल या घी डालें। एक तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें (इसमें 2-3 मिनट लग सकते हैं)। जब चीला एक तरफ से अच्छी तरह पक जाए, तो इसे सावधानी से पलट दें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें। आपका क्रिस्पी आलू चीला बनकर तैयार है। आलू चीला को प्लेट में निकालकर हरी चटनी, टोमैटो केचअप या अपनी मनपसंद दही के साथ परोसें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।