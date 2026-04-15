10 मिनट में बनेगा प्याज वाला ब्रेड पकौड़ा, खाने वाले कुरकुरेपन और स्वाद के हो जाएंगे दीवाने

हर दिन एक ही तरह का खाना खाकर बोरियत हो सकती है। ज्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में डिफरेंट चीजों को खाना पसंद करते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 या 6 दिन हेल्दी या ऑयल फ्री खाते हैं और किसी एक दिन पर आप अनहेल्दी या डीप फ्राई चीजों का स्वाद चखना चाहते हैं तो प्याज वाला ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार करें। ये स्वाद में अच्छे लगते हैं और सुबह या फिर शाम के समय चाय के साथ सर्व किए जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए,बल्कि रसोई में रखी चीजों से ही आप इस टेस्टी स्नैक को तैयार कर सकते हैं। सीखिए बनाने का तरीका-

क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनाने के लिए आपको चाहिए चार ब्रेड के स्लाइस, एक कप कटा हुआ प्याज, आधा कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, नमक स्वादानुसार, एक छोटा चम्मच अजवाइन, डेढ़ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, एक मुट्ठी हरा धनिया और हरी मिर्च (ऑप्शनल)। इसके अलावा आपक फ्राइंग के लिए तेल चाहिए होगा।

प्याज के पकौड़े बनाने की विधि

प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम साइज की प्याज को छीलकर अच्छी तरह से धो लें। फिर प्याज के नीचे सफेद वाले हिस्से को काटकर हटा लें। अब लंबाई में प्याज काटें और एक बड़े कटोरे में निकाल लें। अब स्लाइस की हुई प्याज में बेसन और चावल का आटा डालें और मिक्स करें। फिर इसमें सभी मसाले जैसे अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिक्स में नमक स्वादानुसार डालें। अगर आप हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च भी मिला दें। अंत में थोड़ा हरा धनिया डालें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। अभी ये मिक्स ड्राई दिख रहा होगी इसलिए इसमें 4 से 5 छोटे चम्मच पानी डालें, ताकी मिक्स एक साथ चिपक जाए। अब ब्रेड के दो टुकड़े कर लें। इन टुकड़ों पर दोनो तरफ प्याज का मिक्स लगाएं। जब तक ये तैयार कर रही हैं तब तक तेल गर्म करने के लिए रख दें। तेल गर्म होने के बाद सभी तैयार स्लाइस को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। फिर थोड़ा चाट मसाला और हरा धनिया डालकर प्याज के पकौड़े सर्व करें। इसे केचअप या फिर तीखी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।