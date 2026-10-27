घर पर बनाएं गुजरात के मशहूर कुरकुरे फाफड़ा, बाजार जैसा स्वाद पाने के टिप्स
गुजरात का फाफड़ा खाने का मन है, तो अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। बेसन और कुछ मसालों की मदद से आप घर पर भी कुरकुरा फाफड़ा बना सकते हैं। जानें इसे बनाने का आसान तरीका।
गुजरात के फूड स्ट्रीट की बात हो और फाफड़ा का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह की चाय हो या नाश्ते में कुछ चटपटा खाने का मन, फाफड़ा कई लोगों की पसंद है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से हल्का नरम यह स्नैक खासतौर पर हरी चटनी और तली हुई हरी मिर्च के साथ खूब पसंद किया जाता है। अगर आपको भी इसका स्वाद पसंद है, तो इसे घर पर बनाकर देख सकते हैं। बस आटा गूंथने और फाफड़े को सही आकार देने का तरीका पता होना चाहिए। आइए जानते हैं घर पर कुरकुरा गुजराती फाफड़ा बनाने की आसान रेसिपी।
गुजराती फाफड़ा बनाने के लिए सामग्री
घर पर फाफड़ा बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। ज्यादातर सामान आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगा।
बेसन – 2 कप
अजवाइन – आधा छोटा चम्मच
हल्दी – एक चौथाई छोटा चम्मच
हींग – एक चुटकी
नमक – स्वाद के अनुसार
तेल – 2 बड़े चम्मच, मोयन के लिए
पानी – जरूरत के अनुसार
तलने के लिए तेल
- परोसने के लिए: हरी चटनी, तली हुई हरी मिर्च और जलेबी।
गुजराती फाफड़ा बनाने का आसान तरीका
1. सबसे पहले बेसन का आटा तैयार करें
एक बड़े बर्तन में बेसन लें। इसमें अजवाइन, हल्दी, हींग और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालें और हाथों से मिक्स करें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत नरम न हो, वरना फाफड़ा बनाते समय उसे सही आकार देना मुश्किल हो सकता है।
2. आटे को अच्छी तरह गूंथें
फाफड़ा कुरकुरा बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह गूंथना जरूरी है। आटे को कुछ मिनट तक हाथों से मसलें, ताकि वह चिकना और लचीला हो जाए। अगर आटा बहुत सख्त लगे, तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं। अब इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए रख दें।
3. फाफड़े को लंबा और पतला आकार दें
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। एक साफ और चिकनी सतह पर लोई रखें। हथेली या उंगलियों की मदद से इसे आगे की तरफ दबाते हुए लंबा और पतला फैलाएं। फाफड़ा जितना एक जैसा और पतला होगा, उसे तलना उतना आसान होगा। शुरुआत में आकार बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अभ्यास से यह आसानी से बन जाएगा।
4. फाफड़े को तेल में तलें
एक कड़ाही में तेल गर्म करें। तेल बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फाफड़ा बाहर से जल्दी रंग पकड़ लेगा और ठीक से कुरकुरा नहीं बनेगा। अब तैयार फाफड़ों को सावधानी से तेल में डालें। इन्हें मध्यम आंच पर तलें और पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। जब फाफड़े हल्के सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें।
5. हरी चटनी के साथ परोसें
तैयार फाफड़ों को कुछ देर के लिए प्लेट या छलनी पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। अब इन्हें गरमागरम हरी चटनी और तली हुई हरी मिर्च के साथ परोसें। अगर आपको मीठा पसंद है, तो साथ में जलेबी भी रख सकते हैं। इस तरह घर पर ही गुजरात के मशहूर फाफड़े का स्वाद ले सकते हैं।
फाफड़ा कुरकुरा बनाने के लिए याद रखें ये टिप्स
- आटा सही रखें: आटा न बहुत नरम हो और न इतना सख्त कि उसे फैलाना मुश्किल हो।
- अच्छी तरह गूंथें: आटे को मसलने से फाफड़े को आकार देना आसान होता है।
- पतला फैलाएं: मोटे फाफड़े अंदर से ठीक से नहीं पक सकते।
- तेल का तापमान देखें: बहुत तेज गर्म तेल में फाफड़े जल्दी रंग पकड़ सकते हैं।
- तलने के बाद खुला रखें: फाफड़ों को तुरंत बंद डिब्बे में न रखें, वरना भाप से उनका कुरकुरापन कम हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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