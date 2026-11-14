ना मैदा, ना ब्रेड… सिर्फ सूजी से बनाएं क्रिस्पी ब्रेडस्टिक्स, सूप के साथ लगती हैं टेस्टी

अगर आपको कुछ नया खाने का मन करे तो बिना मैदा और ब्रेड का इस्तेमाल करे सूजी से ब्रेडस्टिक्स तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद में काफी अच्छी लगती हैं और शाम की भूख को शांत करने के लिए ये बेस्ट भी हैं।

सूजी का यूज करके कुरकुरे ब्रेडस्टिक्स कैसे बनाएं

कुछ अलग और टेस्टी खाने का मन करे तो आप सूजी का इस्तेमाल करके ब्रेडस्टिक तैयार कर सकते हैं। ये ब्रेडस्टिक्स स्वाद में लाजवाब लगती हैं और इन्हें सूप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की हल्की भूख या फिर पास्ता वगैराह के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। सीखिए बिना मैदा और ब्रेड के सूजी से ब्रेडस्टिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने मेंकाफी अच्छी लगती हैं।

घर पर सूजी ब्रेडस्टिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए आटा लगना के लिए -बारीक सूजी – 300 ग्राम

-दही – 90 ग्राम

-पानी – 120–150 मिली (जरूरत के अनुसार)

-ऑलिव ऑयल– 30 ग्राम

-चीनी– 8 ग्राम

-इंस्टेंट यीस्ट – 4 ग्राम (1¼ छोटा चम्मच)

-नमक – 6 ग्राम

-मिक्स्ड हर्ब्स – 1½ छोटा चम्मच

-चिली फ्लेक्स – 1 छोटा चम्मच

-मिक्स्ड सीड्स (बीज) – 30 ग्राम

आटे में मिलाने के लिए -कटी हुई शिमला मिर्च

-कटे हुए ऑलिव

-कद्दूकस किया हुआ चीज– जरूरत के अनुसार

ब्रश के लिए -गार्लिक बटर

घर पर सूजी ब्रेडस्टिक्स बनाने की विधि 1) सूजी ब्रेडस्टिक्स बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में बारीक सूजी, इंस्टेंट यीस्ट, चीनी, नमक, मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड सीड्स को एक साथ मिला लें।

2) इसमें दही, ऑलिव ऑयल और पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालें। इन सबको अच्छे से गूंथकर एक नरम आटा तैयार कर लें। जरूरत के हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं।

3) आटे को ढककर किसी गर्म जगह पर रख दें, जब तक कि यह फूलकर दोगुना न हो जाए।

4) इस बीच, कटी हुई शिमला मिर्च को टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। कटे हुए ऑलिव को एक छलनी में रख दें ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए।

5) जब आटा फूलकर दोगुना हो जाए, तो इसमें तैयार की गई शिमला मिर्च, ऑलिव और कद्दूकस किया हुआ चीज डालें। हल्के हाथों से मिलाएं।

6) आटे को ब्रेडस्टिक्स का आकार दें और इन्हें बेकिंग ट्रे पर (जिस पर बेकिंग पेपर लगा हो) सजाकर रखें।

7) बेक करने से पहले, ब्रेडस्टिक्स पर दूध लगाएं और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज छिड़कें (यह ऑप्शनल है), फिर बेक करें।

8) प्रीहीटेड ओवन में 190°C पर 25 से 30 मिनट तक या सुनहरा होने तक बेक करें।

9) अगर ब्रेडस्टिक्स बहुत जल्दी ब्राउन होने लगें, तो उन्हें एल्युमिनियम फॉयल से ढीले तरीके से ढक दें और बेक करना जारी रखें।

10) बेक हो जाने के बाद, इन पर अच्छी तरह से गार्लिक बटर लगाएं।

11) परोसने से पहले इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। घर पर बनी क्रिस्पी और चीज वाली सूजी ब्रेडस्टिक्स का मजा लें।