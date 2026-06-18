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गोभी-प्याज से भी टेस्टी लगते हैं कटहल के क्रिस्पी पकौड़े, 1 बार मसाला पीसकर इस तरह ट्राई करें!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Kathal Pakoda: चाय के साथ आपको भी पकौड़े खाने का शौक है, तो एक बार कटहल के पकौड़े जरूर ट्राई करें। ये इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं कि आप आलू-प्याज के पकौड़े भूल जाएंगे। बस एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कर के देखें।

गोभी-प्याज से भी टेस्टी लगते हैं कटहल के क्रिस्पी पकौड़े, 1 बार मसाला पीसकर इस तरह ट्राई करें!

गरमा-गरम चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े खाने को मिल जाएं, उससे बढ़िया भला क्या हो सकता है। खासकर बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है और इन दिनों तो पकौड़ों की क्रेविंग और भी बढ़ जाती है। अब आलू, प्याज और यहां तक की गोभी के पकौड़े तो आपने कई बार ट्राई किए होंगे, लेकिन क्या कभी कटहल के पकौड़े खाए हैं? अगर नहीं, तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कटहल के पकौड़े इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं कि आलू-प्याज के पकौड़े आप भूल जाएंगे। इन दिनों खासकर मार्केट में अच्छा कटहल मिलता है, ऐसे में आप टेस्टी से पकौड़े बनाकर ट्राई कर सकते हैं। कटहल की सब्जी से भी ज्यादा स्वाद आता है, कटहल के पकौड़ों में। तो चलिए फटाफट से इनकी रेसिपी जान लेते हैं-

कटहल के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

कटहल के क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- कटहल (आधा किलो), लहसुन की कलियां (8-10), सूखी लाल मिर्च (2-3), नमक स्वादानुसार, बेसन (1/4 कप), चावल का आटा (2 चम्मच), चाट मसाला (आधा चम्मच), सरसों का तेल (तलने के लिए)।

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कटहल के क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनाने की विधि

कटहल के पकौड़े बनाना बिल्कुल सिंपल है और ये काफी टेस्टी भी लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले कटहल को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर गैस पर एक बर्तन में पानी चढ़ाएं और उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर एड करें। इस हल्दी में पानी में कटहल के टुकड़ों को उबाल लेना है। कटहल को इतना भर उबालना है कि ये अंदर से हल्का सॉफ्ट हो जाए। फिर कटहल के टुकड़ों को पानी से बाहर निकालकर किसी प्लेट में रख लें।

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अब एक मिक्सर में लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च और नमक डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को कटहल के टुकड़ों के साथ मिक्स करें। साथ ही बताई गई मात्रा में बेसन और थोड़ा सा चाट मसाला मिला लें। पकौड़े कुरकुरे बनें इसके लिए दो चम्मच चावल का आटा भी जरूर मिला दें। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और बेसन को कटहल के टुकड़ों पर अच्छी तरह कोट कर दें।

Kathal Pakoda

अब बेसन और मसाला लगे कटहल के टुकड़ों को आपको लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे है छोड़ देना है। इससे मसाला कटहल के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है और पकौड़े ज्यादा टेस्टी बनते हैं। इन्हें तलने के लिए एक कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होते ही मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। गरमा गरम कटहल के पकौड़े तैयार हैं। इन्हें आप चाय, हरी चटनी या टोमैटो केचअप के साथ सर्व कर सकते हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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