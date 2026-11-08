दिवाली पर स्टार्टर के लिए बनाएं क्रीमी पनीर, हर किसी को पसंद आएगा स्नैक्स आइटम

दिवाली की शाम को परिवार के सदस्य और दोस्त इकट्ठा होते हैं तो उन्हें सर्व करने के लिए आप क्रीमी पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर पर सर्व करने के लिए ये बेहतरीन डिश है। सीखिए इसे कैसे बनाएं-

स्नैक्स के लिए क्रीमी पनीर बनाने का तरीका

दिवाली की शाम को अगर आपके घर पर रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठा होने वाले हैं तो उन्हें मेन कोर्स से पहले सर्व करने के लिए अगर आप कोई टेस्टी स्नैक आइटन खोज रहे हैं तो क्रीमी पनीर एक बेहतरीन डिश है। पनीर खाना पसंद है तो ये स्नैक यकीनन पसंद आएगा। यहां सीखिए क्रीमी पनीर बनाने की रेसिपी।

क्रीमी पनीर बनाने के लिए सामग्री -500 ग्राम पनीर

-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल

-1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

-1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट

-1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ ताजा दही

- 2 बड़े चम्मच पिस्ता

- 2 बड़े चम्मच बादाम

-1 लंबी कटी हुई शिमला मिर्च

-1 लंबा कटा हुआ प्याज

-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताजा पुदीना

-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच चाट मसाला

-1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर

-आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

-स्वादानुसार नमक

क्रीमी पनीर बनाने की विधि स्टेप 1- पनीर तैयार करें सबसे पहले पनीर को मीडियमआकार के चौकोर टुकड़ों में काट लें। अगर पनीर थोड़ा सख्त है तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में डाल दें। इससे पनीर नरम और मुलायम हो जाएगा। इसके बाद पानी निकालकर पनीर अलग रख दें।

स्टेप 2- तेल गर्म करें और अदरक-लहसुन भूनें अब एक कड़ाही में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करें। तेल गर्म होने पर गैस बंद करके कुछ सेकंड ठंडा करें, फिर दोबारा धीमी आंच पर रखें। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। इसे लगभग 20–30 सेकंड तक हल्का भूनें। ध्यान रखें कि अदरक-लहसुन का रंग ज्यादा गहरा न हो।

स्टेप 3-दही डालकर क्रीमी बेस तैयार करें अब गैस बिल्कुल धीमी कर दें। एक कप ताजा दही को पहले अच्छी तरह फेंट लें ताकि उसमें गांठें न रहें। धीरे-धीरे दही को कड़ाही में डालें और लगातार चलाते रहें। इसे एक साथ तेज आंच पर न डालें, वरना दही फट सकता है। लगभग 2–3 मिनट तक धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं। जब दही तेल और मसालों के साथ अच्छी तरह मिल जाए, तब अगला स्टेप करें।

स्टेप 4- पिस्ता-बादाम का पेस्ट तैयार करें अब 2 बड़े चम्मच पिस्ता और 2 बड़े चम्मच बादाम को मिक्सर में डालें। इन्हें बिना पानी डाले हल्का दरदरा पीस लें। फिर धीमी आंच पर 2–3 मिनट तक पकाएं। कुछ देर में ग्रेवी गाढ़ी, रिच और क्रीमी हो जाएगी।

स्टेप 5- सब्जियां और हरी सामग्री डालें अब कड़ाही में लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज डालें। इसके बाद बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया डालें। फिर सभी चीजों को हल्के हाथ से मिलाएं और लगभग 1–2 मिनट तक पकाएं। ध्यान रखें कि प्याज और शिमला मिर्च पूरी तरह गलें नहीं। इनमें हल्का क्रंच बना रहना चाहिए।

स्टेप 6- सभी मसाले मिलाएं अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक मिलाएं। सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर 30 से 40 सेकंड तक पकाएं। इससे मसालों की खुशबू अच्छी तरह उभरकर आएगी।

स्टेप 7- पनीर डालकर तैयार करें अब कड़ाही में पनीर के टुकड़े डालें और स्पैचुला की मदद से बहुत हल्के हाथों से पनीर को ग्रेवी में मिलाएं, ताकि पनीर टूटे नहीं और हर टुकड़े पर क्रीमी मसाले की अच्छी परत चढ़ जाए। धीमी आंच पर लगभग 2–3 मिनट तक पकाएं। पनीर को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना वह सख्त हो सकता है। जब पनीर अच्छी तरह गर्म हो जाए और ग्रेवी उससे चिपकने लगे, तब गैस बंद कर दें।