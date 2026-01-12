Hindustan Hindi News
कुकर में केक? जानिए चोको वॉलनट केक की आसान होम रेसिपी

कुकर में केक? जानिए चोको वॉलनट केक की आसान होम रेसिपी

संक्षेप:

अगर आपके पास ओवन नहीं है, तब भी आप कुकर में आसानी से स्पंजी और चॉकलेटी केक बना सकते हैं। सही तापमान और टाइमिंग का ध्यान रखें, तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है।

Jan 12, 2026 10:35 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
घर पर केक बनाना अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है, खासकर तब जब किचन में ओवन ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्रेशर कुकर की मदद से भी आप बेकरी जैसा सॉफ्ट, स्पंजी और चॉकलेटी केक बना सकते हैं? कुकर में बना चोको वॉलनट केक न सिर्फ आसान है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी आम रसोई में आसानी से मिल जाती है।

चॉकलेट का रिच फ्लेवर और अखरोट की हल्की क्रंची टेक्सचर इस केक को खास बनाती है। अखरोट ना केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 का अच्छा स्रोत भी है जिससे यह केक थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट भी पा लेता है। यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो बिना ज्यादा झंझट, कम गैजेट्स में घर पर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं।

कुकर में केक बनाते समय नमक या रेत की परत ओवन जैसा माहौल बनाती है जिससे केक अंदर तक अच्छी तरह पकता है। सही तापमान और टाइमिंग के साथ बनाया गया यह केक ना ज्यादा सूखा होता है और ना ही कच्चा। चाहे बच्चों का बर्थडे हो, अचानक आए मेहमान हों या शाम की चाय के साथ कुछ मीठा खाने का मन – यह चोको वॉलनट केक हर मौके पर परफेक्ट साबित होता है।

सामग्री: मैदा – 1½ कप, कोको पाउडर – ¼ कप, बेकिंग सोडा – 1 छोटा चम्मच, बेकिंग पाउडर – ½ छोटा चम्मच, नमक – 1 चुटकी, पिसी चीनी / ब्राउन शुगर – ¾ कप, तेल – ½ कप, दूध – 1 कप, वनीला एसेंस – 1 छोटा चम्मच, विनेगर या नींबू रस – 1 बड़ा चम्मच, अखरोट – ½ कप (मोटे कटे हुए)

  1. कुकर की तैयारी: सबसे पहले एक भारी तले वाले कुकर में तली में नमक या रेत की मोटी परत (लगभग 1–1½ कप) डालें। यह ओवन की तरह हीट बनाए रखने में मदद करता है। कुकर को ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर 10 मिनट प्री-हीट करें। सीटी और रबर गैसकेट निकालना ना भूलें।
  2. बैटर कैसे बनाएं
  • एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक को अच्छे से छान लें।
  • दूसरे बाउल में चीनी, तेल और दूध मिलाकर तब तक फेंटें जब तक चीनी घुल ना जाए। अब वनीला एसेंस और विनेगर डालें।
  • धीरे-धीरे सूखी सामग्री को गीली सामग्री में फोल्ड करें। बैटर को ज्यादा फेंटें नहीं। अंत में कटे हुए अखरोट मिला दें।

3. केक पकाने की विधि

  • केक टिन को ग्रीस कर उसमें बटर पेपर लगाएं। तैयार बैटर टिन में डालें और हल्का टैप करें।
  • अब इस टिन को सावधानी से प्री-हीट किए हुए कुकर में रखें। ढक्कन बंद करें (बिना सीटी)।
  • लो से मीडियम आंच पर 40–45 मिनट तक पकाएं।

4. केक चेक करने का तरीका

  • 40 मिनट बाद टूथपिक डालकर चेक करें। अगर साफ निकले, तो केक तैयार है।
  • कुकर से निकालकर 10–15 मिनट ठंडा करें, फिर मोल्ड से निकालें।

