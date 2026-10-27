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नए तरीके से बनाएं चिक्कर छोले, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे

By Avantika Jain
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चिक्कर छोले एक ऐसी डिश है जो छोले को बिल्कुल नया स्वाद देते हैं। रोजाना बनने वाले छोले से इसका स्वाद काफी अलग होता है। फेस्टिव सीजन से पहले सीखें नए तरीके से चिक्कर छोले बनाने का तरीका।

Easy recipe for making chikar chole
चिक्कर छोले बनाने की आसान रेसिपी

छोले को अक्सर प्याज और टमाटर का तड़का लगाकर तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आप एक ही तरह के छोले बना कर बोर हो चुके हैं, तो एक बार ये नई रेसिपी तैयार करें। ये रेसिपी है चिक्कर छोले की। इसे दही, अदरक-लहसुन, मसालों और एक खास भुनाई से तैयार किए जाते हैं। इसमें आलू डालकर इसे गाढ़ा किया जाता है। चिक्कर छोले का तड़का इसके स्वाद को एकदम नए लेवल पर ले जाता है। इस तरह के छोले आप भटूरे, पराठे, पूड़ा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।

चिक्कर छोले बनाने की सामग्री

- 250 ग्राम काबुली चना

-150 ग्राम आलू

-1 तेजपत्ता

- 1 चुटकी कुकिंग सोडा (ऑप्शनल)

- 1/3 कप दही

-2 मीडियम बारीक कटे हुए प्याज

-1 इंच, बारीक कटा हुआ अदरक (पतले लंबे टुकड़ों में कटा हुआ)

-2 कटी हुई हरी मिर्च और 2 बीच से चीरा लगी हुई (तड़के के लिए)

-11/2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

-1 बड़ा चम्मच घी(तड़के के लिए)

-आध छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

-1 बड़ा चम्मच चना मसाला

-1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

-1 चुटकी हींग(तड़के के लिए)

-1 छोटा चम्मच चीनी

-नमक स्वादानुसार

-हरा धनिया सजाने के लिए

चिक्कर छोले बनाने की विधि

1) चिक्कर छोले बनाने के लिए काबुली चनों को रात भर या 8 घंटे के लिए भिगो दें। अगली सुबह पानी निकाल दें और चनों को अच्छी तरह धो लें।

2) फिर चनों को प्रेशर कुकर में डालें। साथ ही आधा कटा हुआ आलू, तेजपत्ता, एक चुटकी कुकिंग सोडा, नमक और इतना पानी डालें कि चने अच्छी तरह डूब जाएं। तेज आंच पर 4 से 5 सीटी आने दें, फिर आंच धीमी करके 5 मिनट तक पकाएं। कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें।

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3) अब एक मिक्सर में उबला हुआ आलू, 1 बड़ा चम्मच उबले हुए चने, दही और थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूद प्यूरी बना लें।

4) सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म करें। इसमें प्याज, अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डालें और सुनहरा होने तक भूनें।

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5) हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चना मसाला डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

6) अब दही वाला मिक्स डालें और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि ग्रेवी से तेल अलग न होने लगे।

7) बचे हुए उबले हुए चने और उन्हें उबालने वाला पानी (जिसमें चने उबाले थे) इसमें डाल दें। इसमें नमक और चीनी डालें और कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा और नरम न हो जाए, यही 'चिक्कर' है।

8) अंत में, गर्म घी में कटी हुई हरी मिर्च, अदरक के लच्छे, कसूरी मेथी और एक चुटकी हींग का तड़का तैयार करें और इसे ऊपर से डाल दें। हरा धनिया डालकर सजाएं और परोसें।

टिप- अगर आप छोले को कम देर के लिए भिगो रहे हैं, तो इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट करने के लिए उबलते समय थोड़ा कुकिंग सोडा डालें। इसे सिर्फ चुटकीभर ही डालें। ज्यादा डालने से स्वाद खराब हो सकता है। सोडा तभी डालें जब छोले पक ना रहे हों।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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