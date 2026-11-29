सर्दियों के मौसम में गोभी-गाजर के अचार का स्वाद बेहतरीन लगता है। इसे पराठे या फिर दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। यहां सीखिए इसे अलग तरीके से बनाने का तरीका-

गोभी गाजर का कूचा अचार बनाने का तरीका

सर्दियों का मजा दोगुना करने के लिए गोभी गाजर का कच्चा चटपटा अचार जरूर बनाएं। इसका खट्टा, तीखा और मसालेदार स्वाद इतना लाजवाब होता है कि सादा खाना भी बेहद टेस्टी लगने लगता है। यह पारंपरिक देसी अचार रोटी, पराठे, पूरी और दाल-चावल के साथ खूब टेस्टी लगता है। इसका कुरकुरापन और चटपटा स्वाद हर किसी को पसंद आएगा। सीखिए इसे कैसे बनाएं-सर्दिय

गोभी गाजर का कूचा अचार बनाने की सामग्री -500 ग्राम फूलगोभी

-250 ग्राम गाजर

-100 ग्राम हरी मिर्च

-100 ग्राम लहसुन

-100 ग्राम अदरक

-50 ग्राम कच्ची हल्दी

-2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-3 बड़े चम्मच नमक या स्वादानुसार

-2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर

-3 बड़े चम्मच सिरका

-250 मिली सरसों का तेल

गोभी गाजर का कूचा अचार बनाने की विधि 1. सबसे पहले फूलगोभी तैयार करें। फूलगोभी को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें फूलगोभी के टुकड़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए डालकर ब्लांच कर लें। ध्यान रखें कि गोभी ज्यादा न पकने पाए। इसके बाद तुरंत पानी से निकालकर किसी छलनी में रख दें और धूप या पंखे की हवा में अच्छी तरह सुखा लें।

2. अब बाकी सब्जियां तैयार करें। गाजर को छीलकर धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। हरी मिर्च के डंठल हटाकर उसे धो लें। लहसुन छील लें और अदरक व कच्ची हल्दी को भी अच्छी तरह धोकर साफ कर लें।

3. सभी सब्जियों को सुखाएं। गाजर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी को साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में या पंखे की हवा में अच्छी तरह सुखा लें। सब्जियों की ऊपरी नमी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अचार में नमी रहने से उसके जल्दी खराब होने का डर रहता है।

4. अब सब्जियों को काट लें। सभी तैयार सब्जियों को बारीक-बारीक काट लें। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार टुकड़ों का आकार थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं। इससे अचार खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा।

5. मसाले मिलाने की तैयारी करें। एक बड़ी परात या बर्तन में कटी हुई सारी सब्जियां डाल दें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले सभी सब्जियों पर अच्छी तरह लग जाएं।

6. अब सिरका डालें। तैयार मिश्रण में 3 बड़े चम्मच सिरका डालें और एक बार फिर अच्छी तरह मिलाएं। सिरका अचार में हल्का खट्टापन और चटपटा स्वाद बढ़ाएगा।

7. सरसों का तेल तैयार करें। एक कड़ाही में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें। जब तेल से धुआं निकलने लगे, तब गैस बंद कर दें। अब तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि गर्म तेल सीधे सब्जियों में न डालें।

8. अचार में तेल मिलाएं। जब सरसों का तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए, तब इसे मसालेदार सब्जियों के ऊपर डाल दें। अब साफ और सूखे चम्मच से सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि तेल और मसाले हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाएं।

9. अचार को जार में भरें। अब तैयार चटपटे गोभी गाजर के अचार को एक साफ, सूखे और एयरटाइट कांच के जार में भर दें। जार में अचार भरते समय ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी पानी या नमी न जाने पाए।