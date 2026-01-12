Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHow to make cafe style coffee at home without machine poonam devnani shares secret recipe
मिनटों में घर पर बन जाएगी कैफे स्टाइल झागदार-गाढ़ी कॉफी, पूनम देवनानी ने बताया दूध डालने का परफेक्ट तरीका

मिनटों में घर पर बन जाएगी कैफे स्टाइल झागदार-गाढ़ी कॉफी, पूनम देवनानी ने बताया दूध डालने का परफेक्ट तरीका

संक्षेप:

कैफे की कॉफी हर किसी को पसंद आती है लेकिन घर पर वैसा बनाने पर वो टेस्ट व मैजिक नहीं आता। अगर आप भी कैफे जैसी कॉफी घर पर बनाना चाहती हैं, तो पूनम देवनानी का आसान तरीका अपनाकर देखें।

Jan 12, 2026 07:25 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कॉफी ज्यादातर लोग पीना पसंद करते हैं। सुबह की पहली कॉफी से लेकर दिनभर का स्ट्रेस दूर करने तक में कॉफी खूब साथ निभाती हैं। कॉफी दिल-दिमाग के लिए फायदेमंद भी मानी जाती है, अगर इसे सही मात्रा में पिया जाए तो। लेकिन कैफे या रेस्टोरेंट वाली कॉफी पीने में काफी मजा आता है। ये कॉफी काफी गाढ़ी होती है और इसमें झाग भी खूब होता है, जो होठों को अच्छा लगता है। लेकिन जब हम घर पर यही कॉफी बनाने की कोशिश करते हैं, तो ना झाग आता है और ना ही गाढ़ापन। बल्कि कॉफी बिल्कुल पतली बनती है, आखिर हम कहां गलती करते हैं। शेफ पूनम देवनानी ने कैफे स्टाइल कॉफी बनाने का परफेक्ट तरीका बताया है।

क्या-क्या चाहिए-

कॉफी बनाने के लिए आपको ज्यादा नहीं कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको चाहिए होगा- कॉफी पाउडर, दूध, चीनी, कोको पाउडर।

coffee

बनाने का तरीका

सबसे पहले आपको दूध गैस पर धीमी आंच में चढ़ाना है और इसे पकने देना है। अब कांच के ग्लास में 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कॉफी पाउडर डालना है। गैस पर चढ़े दूध में बस एक उबाल लाना है और फिर गैस बंद करें। अब कॉफी-चीनी वाले ग्लास के आधे हिस्से तक ही दूध को भरना है पूरा नहीं भरना है। अब कॉफी को मिक्स करने वाले मिक्सर को लीजिए और इसे करीब 1 मिनट तक चलाते हुए दूध-कॉफी मिलाएं। आपको दिखेगा झाग बनकर पूरी ग्लास भर जाएगी।

कप में निकालें

इसके बाद कॉफी को अलग किसी कप में निकाल लें। ग्लास में बचा हुआ झाग भी चम्मच से निकालकर कॉफी के ऊपर सेट करें। आपकी झाग वाली कॉफी बनकर तैयार हो जाएगी और इसे और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऊपर से कोको पाउडर छिड़कते हुए गार्निश करें। बस फिर आपकी कैफे स्टाइल कॉफी बनकर तैयार हो जाएगी। जब मन करें मिनटों में बिना मशीन के झाग वाली कॉफी तैयार कर लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
