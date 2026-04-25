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कोल्ड कॉफी बनाने का ये है नया तरीका, स्वाद के आगे महंगी वाली हो जाएगी फेल

Apr 25, 2026 11:40 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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कोल्ड कॉफी एक फेमस ड्रिंक है, जिसे गर्मियों में पीना पसंद किया जाता है। वैसे तो इसे बनाने के लिए तीन ही चीजों दूध, कॉफी और बर्फ की जरूरत है, लेकिन इन तीन चीजों से कैफे वाली कॉफी बनाने का तरीका सीखें।

कोल्ड कॉफी बनाने का ये है नया तरीका, स्वाद के आगे महंगी वाली हो जाएगी फेल

कॉफी दुनिया के सबसे फेमस ड्रिंक्स में से एक है। कॉफी की खोज का श्रेय अक्सर इथियोपिया को दिया जाता है। इसे लेकर एक बेहद दिलचस्प कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि एक चरवाहे ने देखा कि उसकी बकरियां कुछ खास जामुन यानी कॉफी चेरी खाने के बाद बहुत एनर्जेटिक हो गई थीं। वहीं से कॉफी का सफर शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी तक यह अरब देशों और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। कॉफी को कई तरीको से बनाया जाता है लेकिन हॉट और कोल्ड कॉफी इसके मुख्य टाइप हैं। इसे कॉफी, दूध, चीनी और बर्फ के मिक्स से बनाया जाता है। गर्म कॉफी के बजाए ठंडी कोल्ड कॉफी ज्यादा मलाईदार और फ्रेश होता है। ज्यादातर लोग कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफी पीना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए यहां एक नया तरीका बता रहे हैं। इस तरीके को अपनाकर अगर आप कॉफी बनाते हैं तो कैफे स्टाइल कॉफी का स्वाद भी भूल जाएंगे। सीखिए, घर पर कैफे स्टाइल कॉफी बनाने का तरीका।

कोल्ड कॉफी बनाने की सामग्री

कोल्ड कॉफी बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप कॉफी, 1/4 कप चीनी या शहद, 1/4 कप गर्म पानी, आवश्यकतानुसार दूध, खूब सारे बर्फ के टुकड़े, कोको पाउडर ऑप्शनल

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कोल्ड कॉफी बनाने की विधि

कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्स तैयार करें। इसके लिए एक कटोरे में कॉफी, चीनी (या शहद) और गर्म पानी को एक साथ डालें। फिर अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स को इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से 5 से 7 मिनट तक फेंटें(इलेक्ट्रिक हैंड बीटर न हो तो फोर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा) इसे तब तक फेंटना है जब तक कि नरम फ्रॉस्ट न बन जाए। मिक्स गाढ़ा और झागदार होना चाहिए। अब इस फेंटे हुए मिक्स को रात भर फ्रीजर में रखें ताकि आइसक्रीम जैसा स्कूप बन सके। अब एक गिलास में बर्फ डालें और फिर मिक्स डालें। अब दूध के साथ मिक्स करें और तुरंत परोसें। अगर आपको मीठा कम लगे तो ऊपर से थोड़ा और शहद डालें। सर्व करने के लिए ऊपर से कोको पाउडर छिड़कें और टेस्टी कॉफी का मजा लें।

टिप- झागदार कॉफी बनाने के लिए फ्रोस्ट को गर्म पानी के साथ बनाएं और सर्व करने के लिए एकदम ठंडे दूध का इस्तेमाल करें।

थोड़ी सी ब्लैक कॉफी बनाकर उसे आइस ट्रे में जमा दें और कोल्ड कॉफी में सादी बर्फ की जगह ये कॉफी क्यूब्स डालें। जैसे-जैसे ये पिघलेंगे, आपकी कॉफी और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।

कॉफी बनाने के लिए हमेशा फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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