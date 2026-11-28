अगर आप घर पर होने वाली पार्टी में टेस्टी स्नैक सर्व करना चाहते हैं तो बटर गार्लिक सोया स्क्यूअर्स बनाकर तैयार करें। ये स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं और पार्टीज में सर्व करने के लिए बेस्ट हैं। सीखिए इस टेस्टी स्नैक को कैसे बनाएं-

बटर गार्लिक सोया स्क्यूअर्स रेसिपी

अगर आप घर पर कुछ टेस्टी और मजेदार बनाना चाहते हैं, जिसे खाते ही हर कोई आपकी तारीफ करने लगे, तो बटर गार्लिक सोया स्क्यूअर्स एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोया चंक्स से बनने वाला यह शानदार स्टार्टर स्वाद, खुशबू और लाजवाब टेक्सचर का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसे बच्चे हों या बड़े, हर कोई पसंद करेगा। बटर और गार्लिक का रिच फ्लेवर इन सोया स्क्यूअर्स को एक खास रेस्टोरेंट स्टाइल टच देता है। इसका हल्का मसालेदार और बटरी स्वाद हर बाइट को बेहद खास बना देता है। बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सोया का टेक्सचर इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। घर में होने वाली छोटी पार्टी, वीकेंड गेट-टुगेदर, किटी पार्टी या शाम की भूख के लिए यह एक शानदार स्नैक है। आप इसे स्टार्टर के तौर में सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन और फैमिली स्नैक टाइम का हिस्सा भी बना सकते हैं। अगर आप रोजाना के खाने से कुछ अलग और मजेदार ट्राई करना चाहते हैं, तो बटर गार्लिक सोया स्क्यूअर्स जरूर बनाएं। इसका लाजवाब स्वाद हर किसी को जरूर पसंद आएगा। सीखिए, इस टेस्टी स्नैक को कैसे बनाएं-

बटर गार्लिक सोया स्क्यूअर्स बनाने की सामग्री सोया चंक्स उबालने के लिए -80 ग्राम सोया चंक्स

-पानी

-स्वादानुसार नमक

-एक चुटकी चीनी

-आधा बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

मैरिनेट करने के लिए -3 बड़े चम्मच ग्रीक योगर्ट (या हंग कर्ड/गाढ़ा दही)

-2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम (मैंने लो-फैट क्रीम का इस्तेमाल किया है)

-1 चीज क्यूब, कद्दूकस किया हुआ

-1 बड़ा चम्मच ओरिगैनो

-1 छोटा चम्मच काली मिर्च

-2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा बड़ा चम्मच मैदा या कॉर्न फ्लोर

-स्वादानुसार नमक

बटर गार्लिक सॉस के लिए -मक्खन

-10–12 लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई

-स्वादानुसार चिली फ्लेक्स

-1 छोटा चम्मच मैदा

-जरूरत के अनुसार पानी

-3 बड़े चम्मच लो-फैट फ्रेश क्रीम

-स्वादानुसार नमक

-स्वादानुसार शहद

-बारीक कटा हुआ हरा धनिया

बटर गार्लिक सोया स्क्यूअर्स बनाने की विधि 1) इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें। इसमें नमक, चीनी और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। सोया चंक्स डालें और उन्हें उबलने दें।

2) पानी छान लें और सोया चंक्स को हल्के हाथों से दबाकर एक्सट्रा पानी निकाल दें।

3) एक बाउल में ग्रीक योगर्ट, फ्रेश क्रीम, कद्दूकस किया हुआ चीज, ओरिगैनो, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, मैदा और नमक मिलाएं।

4) इसमें सोया चंक्स डालें और अच्छी तरह कोट करें। 15–20 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें।

5) सोया चंक्स को स्क्यूअर्स यानी सीखों में पिरोएं और 180°C पर 18 मिनट के लिए एयर फ्राई करें।

6) सॉस बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करें। बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और 2–3 मिनट तक भूनें।

7) चिली फ्लेक्स और मैदा डालें। अच्छी तरह मिलाएं, फिर पानी, फ्रेश क्रीम, नमक, शहद और हरा धनिया डालें।

8) सॉस के गाढ़ा होने तक पकाएं।