दूध फाड़कर नहीं ब्रेड से बनाएं रसमलाई, नोट कर लें आसान रेसिपी

रसमलाई को दूध फाड़कर पनीर से तैयार किया जाता है। हालांकि, हम यहां पर ब्रेड से रसमलाई बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से रसमलाई फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। सीखिए, ब्रेड से रसमलाई बनाने का तरीका।

वैसे तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबाला जाता है और फिर उसे फाडकर पनीर बनाते हैं और फिर रसमलाई बनाई जाती है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे पूरा करने में 4 से 5 घंटे ल ही जाते हैं। लेकिन अग र आप झटपट कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो रसमलाई को ही एक नए ट्विस्ट के सथ बनाएं। इसमें छैने की जगह ब्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा। सीखिए, ब्रेड से रसमलाई बनाने का तरीका।

ब्रेड से रसमलाई बनाने की सामग्री दूध- 1 लीटर

कंडेंस्ड मिल्क- आधा कप

कटे हुए काजू- 7 से 8

कटे हुए बादाम- 7 से 8

कटे हुए पिस्ते- 7 से 8

इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच

केसर- एक चुटकी भर

पीला फूड कलर- एक चुटकी

गुलाब जल- 1 बड़ा चम्मच

ब्रेड स्लाइस- 12

मिल्क पाउडर- 3 से 4 बड़े चम्मच

क्रीम या मलाई- जरूरत के अनुसार

ब्रेड से रसमलाई बनाने की विधि रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले काजू, बादाम और पिस्ता के छोटे-छोटे बारीक टुकड़े कर लें। अब एक कढ़ाई में फुल फैट दूध गर्म करें और इसमें कटे हुए मेवा और केसर डाल दें। दूध को अच्छी तरह से उबाल लें। कोशिश करें कि दूध इतना उबल जाए कि वह गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर भी डाल दें। अच्छी तरह से दूध को पकाएं और फिर अंत में गुलाब जल डालकर ठंडा होने के लिए रख दें।

अब रसमलाई की फिलिंग बनाने के लिए मिल्क पाउडर और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लें। एक गाढ़ा मिक्स तैयार करें। फिर ब्रेड स्लाइस को अपनी पसंद के टुकड़ों में काट लें और फिर अच्छी तरह एक स्लाइस पर क्रीम को स्प्रेड करें उसके ऊपर मेवा डालें और दूसरे स्लाइस से कवर कर लें। सभी ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लें। अब एक प्लेट में सभी ब्रेड से बनी रसमलाई को रखें और ऊपर से ठंडा-ठंडा दूध डालकर सर्व करें।