Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दूध फाड़कर नहीं ब्रेड से बनाएं रसमलाई, नोट कर लें आसान रेसिपी

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रसमलाई को दूध फाड़कर पनीर से तैयार किया जाता है। हालांकि, हम यहां पर ब्रेड से रसमलाई बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से रसमलाई फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। सीखिए, ब्रेड से रसमलाई बनाने का तरीका।

वैसे तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबाला जाता है और फिर उसे फाडकर पनीर बनाते हैं और फिर रसमलाई बनाई जाती है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे पूरा करने में 4 से 5 घंटे ल ही जाते हैं। लेकिन अग र आप झटपट कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो रसमलाई को ही एक नए ट्विस्ट के सथ बनाएं। इसमें छैने की जगह ब्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा। सीखिए, ब्रेड से रसमलाई बनाने का तरीका।

ब्रेड से रसमलाई बनाने की सामग्री

दूध- 1 लीटर

कंडेंस्ड मिल्क- आधा कप

कटे हुए काजू- 7 से 8

कटे हुए बादाम- 7 से 8

कटे हुए पिस्ते- 7 से 8

इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच

केसर- एक चुटकी भर

पीला फूड कलर- एक चुटकी

गुलाब जल- 1 बड़ा चम्मच

ब्रेड स्लाइस- 12

मिल्क पाउडर- 3 से 4 बड़े चम्मच

क्रीम या मलाई- जरूरत के अनुसार

ये भी पढ़ें:बैंगन आलू की सब्जी बनेगी जबरदस्त चटपटी, नोट कर लें रेसिपी

ब्रेड से रसमलाई बनाने की विधि

रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले काजू, बादाम और पिस्ता के छोटे-छोटे बारीक टुकड़े कर लें। अब एक कढ़ाई में फुल फैट दूध गर्म करें और इसमें कटे हुए मेवा और केसर डाल दें। दूध को अच्छी तरह से उबाल लें। कोशिश करें कि दूध इतना उबल जाए कि वह गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर भी डाल दें। अच्छी तरह से दूध को पकाएं और फिर अंत में गुलाब जल डालकर ठंडा होने के लिए रख दें।

ब्रेड रसमलाई

अब रसमलाई की फिलिंग बनाने के लिए मिल्क पाउडर और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लें। एक गाढ़ा मिक्स तैयार करें। फिर ब्रेड स्लाइस को अपनी पसंद के टुकड़ों में काट लें और फिर अच्छी तरह एक स्लाइस पर क्रीम को स्प्रेड करें उसके ऊपर मेवा डालें और दूसरे स्लाइस से कवर कर लें। सभी ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लें। अब एक प्लेट में सभी ब्रेड से बनी रसमलाई को रखें और ऊपर से ठंडा-ठंडा दूध डालकर सर्व करें।

ये भी पढ़ें:आज बनाएं टेस्टी पनीर पेपर फ्राई, देखिए झटपट बनने वाली रेसिपी

टिप्स

  • ब्रेड से रसमलाई बनाने के लिए हमेशा फ्रेश और सॉफ्ट वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। पुरानी या सूखी ब्रेड रबड़ी को सोखने के बजाय टूट जाएगी।
  • अच्छे स्वाद और लुक के लिए वाइट ब्रेड ही सबसे अच्छी होती है। ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड से रसमलाई का स्वाद बदल सकता है। इसके अलावा ब्रेड के चारों किनारों को अच्छी तरह काट लें, क्योंकि वे कड़क होते हैं और रबड़ी को सही से नहीं सोखते।
  • जब आप ब्रेड के ऊपर दूध डालें, तो दूध पूरी तरह ठंडा होना चाहिए। उबलता हुआ गर्म दूध डालने से ब्रेड पूरी तरह गल जाएगी।

ये भी पढ़ें:देसी स्वाद के शौकीनों के लिए परफेक्ट है बिहारी स्टाइल चटपटा भरवां परवल, रेसिपी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi veg recipe ideas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।