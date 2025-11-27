Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीhow to make bombay street style sandwich with green chutney recipe
क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच और चटनी बनाने की नोट कर लें ये रेसिपी

क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच और चटनी बनाने की नोट कर लें ये रेसिपी

संक्षेप:

Bombay Street Style Sandwich & Chutney Recipe: घर में बच्चों को मार्केट जैसा सैंडविच बनाकर खिलाना है तो चटपटी हरी चटनी के साथ स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाने की ये रेसिपी भी नोट कर लें। फटाफट बिना झंझट के सैंडविच बनकर होंगे तैयार।

Thu, 27 Nov 2025 06:41 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दी हो या गर्मी सैंडविच हर मौसम में बच्चों और बड़ों सबको टेस्टी लगता है। खासतौर पर क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच के दीवाने तो हर घर में होते हैं। लेकिन अगर आपसे वो बाजार वाला टेस्ट नहीं आता है। तो इस हरी चटनी की रेसिपी के साथ सैंडविच बनाने का तरीका नोट कर लें। जिसकी मदद से आप बच्चों के लिए मजेदार सैंडविच बनाकर तैयार कर पाएंगी। नोट कर लें ग्रीन चटनी और सैंडविच बनाने की रेसिपी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरी चटनी बनाने की सामग्री

धनिया के पत्ते

पुदीना के पत्ते

तीन से चार कली लहसुन

अदरक

दो से तीन हरी मिर्च

नींबू का रस

नमक स्वादानुसार

जीरा पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

लेज मसाला चिप्स

पानी जरूरत के लिए

सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड

स्लाइस चीज

उबले आलू

टमाटर

खीरा, प्याज

चाट मसाला

हरी चटनी बनाने की सामग्री

  • सबसे पहले हरी धनिया और हरे पुदीने को धोकर साफ कर लें।
  • ग्राइंडर जार में धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक स्वादानुसार डालें।
  • साथ ही मसाला लेज चिप्स भी करीब एक कप डाल दें। साथ में भुना जीरा डालकर पीस लें।
  • जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा काला नमक भी मिला दें।

सैंडविच बनाने की सामग्री

  • सबसे पहले उबले आलू को गोल आकार में काट लें।
  • उसी तरह से खीरा, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को भी गोल काट लें।
  • ब्रेड लें और उसमे हरी चटनी की लेयर लगाएं।
  • अब उसके ऊपर कटे हुए सब्जियों की लेयर लगाएं। सबसे पहले प्याज फिर खीरा रखें। फिर टमाटर और शिमला मिर्च रखकर सबसे ऊपर उबले आलू की तीन से चार पीस रखें।
  • चाट मसाला डालें और दूसरी ब्रेड पर भी हरी चटनी लगाने के साथ ही चीज की स्लाइस रख दें।
  • सब्जियों के ऊपर ब्रेड की दूसरी स्लाइस रखें और बटर को इस साइड पर लगाएं जिधर से सेंकना है।
  • इस सैंडविच को पुराने ट्रेडिशनल सैंडविच मेकर में डालें और गैस पर सेंके।
  • दोनों तरफ से अलट-पलट कर क्रिस्पी होने तक सेंक लें।
  • बस तैयार है मजेदार स्ट्रीट स्टाइल वाला सैंडविच, जिसे खाकर हर कोई खुश हो जाएगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।