क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच और चटनी बनाने की नोट कर लें ये रेसिपी
Bombay Street Style Sandwich & Chutney Recipe: घर में बच्चों को मार्केट जैसा सैंडविच बनाकर खिलाना है तो चटपटी हरी चटनी के साथ स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाने की ये रेसिपी भी नोट कर लें। फटाफट बिना झंझट के सैंडविच बनकर होंगे तैयार।
सर्दी हो या गर्मी सैंडविच हर मौसम में बच्चों और बड़ों सबको टेस्टी लगता है। खासतौर पर क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच के दीवाने तो हर घर में होते हैं। लेकिन अगर आपसे वो बाजार वाला टेस्ट नहीं आता है। तो इस हरी चटनी की रेसिपी के साथ सैंडविच बनाने का तरीका नोट कर लें। जिसकी मदद से आप बच्चों के लिए मजेदार सैंडविच बनाकर तैयार कर पाएंगी। नोट कर लें ग्रीन चटनी और सैंडविच बनाने की रेसिपी।
हरी चटनी बनाने की सामग्री
धनिया के पत्ते
पुदीना के पत्ते
तीन से चार कली लहसुन
अदरक
दो से तीन हरी मिर्च
नींबू का रस
नमक स्वादानुसार
जीरा पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
लेज मसाला चिप्स
पानी जरूरत के लिए
सैंडविच बनाने के लिए सामग्री
ब्रेड
स्लाइस चीज
उबले आलू
टमाटर
खीरा, प्याज
चाट मसाला
- सबसे पहले हरी धनिया और हरे पुदीने को धोकर साफ कर लें।
- ग्राइंडर जार में धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक स्वादानुसार डालें।
- साथ ही मसाला लेज चिप्स भी करीब एक कप डाल दें। साथ में भुना जीरा डालकर पीस लें।
- जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा काला नमक भी मिला दें।
सैंडविच बनाने की सामग्री
- सबसे पहले उबले आलू को गोल आकार में काट लें।
- उसी तरह से खीरा, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को भी गोल काट लें।
- ब्रेड लें और उसमे हरी चटनी की लेयर लगाएं।
- अब उसके ऊपर कटे हुए सब्जियों की लेयर लगाएं। सबसे पहले प्याज फिर खीरा रखें। फिर टमाटर और शिमला मिर्च रखकर सबसे ऊपर उबले आलू की तीन से चार पीस रखें।
- चाट मसाला डालें और दूसरी ब्रेड पर भी हरी चटनी लगाने के साथ ही चीज की स्लाइस रख दें।
- सब्जियों के ऊपर ब्रेड की दूसरी स्लाइस रखें और बटर को इस साइड पर लगाएं जिधर से सेंकना है।
- इस सैंडविच को पुराने ट्रेडिशनल सैंडविच मेकर में डालें और गैस पर सेंके।
- दोनों तरफ से अलट-पलट कर क्रिस्पी होने तक सेंक लें।
- बस तैयार है मजेदार स्ट्रीट स्टाइल वाला सैंडविच, जिसे खाकर हर कोई खुश हो जाएगा।
