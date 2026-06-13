देसी स्वाद के शौकीनों के लिए परफेक्ट है बिहारी स्टाइल चटपटा भरवां परवल, ट्राई करें ये रेसिपी

परवल वैसे तो एक आम सब्जी है जो गर्मियों के दिनों में खूब आती है, लेकिन इस आम सी सब्जी को भी खास बना सकते हैं बस इसे बनाने के तरीके को बदलकर। जी हां, अगर आप हर बार एक ही तरह से परवल बनाते हैं तो इस बार नई रेसिपी ट्राई करना बनता है। यहां हम परवल बनाने की बिहारी स्टाइल रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा। चटपटे स्वाद वाले इस परवल की सब्जी को एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने का मन करेगा। सीखिए बनाने का तरीका।

इस सब्जी को बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम परवल, 10 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सरसों, एक मीडियम आकार का कटा हुआ प्याज, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और एक छोटा चम्मच नमक, कटा हुआ हरा धनिया।

बिहारी स्टाइल चटपटा भरवां परवल कैसे बनाएं

बिहारी स्टाइल भरवां परवल बनाने के लिए परवल के किनारे काट लें। फिर चाकू से परवल का ऊपरी छिलका खुरच कर हटा दें। उन्हें पानी में डालकर अच्छी तरह धो लें और फिर परवल को बीच से चीरा लगाएं और उसके गूदे और बीज को निकाल लें। गूदे और बीजों को मिक्सर में डालें फिर इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्च डालकर अच्छे से पीस लें। जरूरत लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं। अब कड़ाही में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करें और उसमें चुटकी भर हींग डालें। फिर मीडियम आकार का कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब पिसा हुआ पेस्ट डालें और कच्चापन दूर होने तक 3-4 मिनट तक पकाएं। अब इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक डालें। थोड़ा पानी डालें और मसालों को मिलाएं। जब तक भूनें तब तक कि मसाले से तेल अलग न हो जाए। फिर थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें और मसाले को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर, परवल के अंदर मसाला भर दें। फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें और परवल को उसमें रखें, ऊपर से थोड़ा नमक छिड़कें और ढककर और धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में पलटते रहें ताकि परवल हर तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। पकने के बाद इस सब्जी का मजा रोटी या चावल के साथ लें।