Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHow to make besan halwa for guest easy recipe in hindi
मेहमानों के लिए झटपट बना लें बेसन का हलवा, लोग बार-बार पूछेंगे रेसिपी

मेहमानों के लिए झटपट बना लें बेसन का हलवा, लोग बार-बार पूछेंगे रेसिपी

संक्षेप: सूजी-मूंग दाल का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी बेसन का हलवा खाया है। बेसन का हलवा काफी टेस्टी बनता है और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।

Mon, 17 Nov 2025 09:54 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मूंग, सूजी, गाजर का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी बेसन का हलवा खाया है। बेसन का लड्डू तो लोग बड़े चाव से खाते हैं लेकिन इसका हलवा भी कम टेस्टी नहीं बनता। बेसन का हलवा बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। घर पर मेहमान आने वाले हो या कोई खास उसके लिए झटपट कुछ नया बनाना हो, तो बेसन का हलवा बेस्ट हो सकता है। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामग्री-

बेसन- 200 ग्राम

घी- 3-4 चम्मच

दूध- 2 स्पून

चीनी- 180 ग्राम

पानी- 3 ग्लास

सूजी- आधा कप

इलायची

बादाम

पिस्ता

केसर के धागे

येलो फूड कलर- ऑप्शनल

स्टेप 1- सबसे पहले कढ़ाही में घी डालकर बेसन को भून लें। बेसन पीले से हल्का भूरा होने लगे, तब गैस बंद करें। बेसन को निकाल लें और फिर इसी में घी डालकर सूजी को रोस्ट करें। दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर रखें।

स्टेप 2- सूजी-बेसन को एक साथ कढ़ाही में डालें और दूध डालकर दोनों को एक साथ हल्का भून लें। इसके बाद दोनों को निकालकर प्लेट में रखें।

स्टेप 3- अब कढ़ाही में पानी डालें इसमें शक्कर डालकर चाशनी बनाने की तैयारी करें। इसी में इलायची के दाने खुशबू के लिए डालें। जब चाशनी बन जाए, तब इसमें रोस्टेड बेसन-सूजी डालकर चलाएं। दोनों चीजों को चाशनी में अच्छे से मिक्स करना होगा, तभी हलवा दानेदार बनेगा। आप इसमें ऊपर से थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। जब चाशनी के साथ बेसन-सूजी बिल्कुल घुल जाएं, तब गैस बंद करें।

स्टेप 4- बस फिर बादाम, काजू, पिस्ता से हलवा गार्निश करें। केसर से हलवा को सजा दें। बस आपका टेस्टी और दानेदार हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे खाने के बाद आपको मूंग दाल और सूजी का हलवा पसंद नहीं आएगा।

ये भी पढ़ें:Kitchen Hacks: धनिया को फ्रेश बनाए रखने के लिए कैसे करें स्टोर
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।