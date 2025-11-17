मेहमानों के लिए झटपट बना लें बेसन का हलवा, लोग बार-बार पूछेंगे रेसिपी
संक्षेप: सूजी-मूंग दाल का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी बेसन का हलवा खाया है। बेसन का हलवा काफी टेस्टी बनता है और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।
मूंग, सूजी, गाजर का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी बेसन का हलवा खाया है। बेसन का लड्डू तो लोग बड़े चाव से खाते हैं लेकिन इसका हलवा भी कम टेस्टी नहीं बनता। बेसन का हलवा बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। घर पर मेहमान आने वाले हो या कोई खास उसके लिए झटपट कुछ नया बनाना हो, तो बेसन का हलवा बेस्ट हो सकता है। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।
सामग्री-
बेसन- 200 ग्राम
घी- 3-4 चम्मच
दूध- 2 स्पून
चीनी- 180 ग्राम
पानी- 3 ग्लास
सूजी- आधा कप
इलायची
बादाम
पिस्ता
केसर के धागे
येलो फूड कलर- ऑप्शनल
स्टेप 1- सबसे पहले कढ़ाही में घी डालकर बेसन को भून लें। बेसन पीले से हल्का भूरा होने लगे, तब गैस बंद करें। बेसन को निकाल लें और फिर इसी में घी डालकर सूजी को रोस्ट करें। दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर रखें।
स्टेप 2- सूजी-बेसन को एक साथ कढ़ाही में डालें और दूध डालकर दोनों को एक साथ हल्का भून लें। इसके बाद दोनों को निकालकर प्लेट में रखें।
स्टेप 3- अब कढ़ाही में पानी डालें इसमें शक्कर डालकर चाशनी बनाने की तैयारी करें। इसी में इलायची के दाने खुशबू के लिए डालें। जब चाशनी बन जाए, तब इसमें रोस्टेड बेसन-सूजी डालकर चलाएं। दोनों चीजों को चाशनी में अच्छे से मिक्स करना होगा, तभी हलवा दानेदार बनेगा। आप इसमें ऊपर से थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। जब चाशनी के साथ बेसन-सूजी बिल्कुल घुल जाएं, तब गैस बंद करें।
स्टेप 4- बस फिर बादाम, काजू, पिस्ता से हलवा गार्निश करें। केसर से हलवा को सजा दें। बस आपका टेस्टी और दानेदार हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे खाने के बाद आपको मूंग दाल और सूजी का हलवा पसंद नहीं आएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।