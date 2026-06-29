बैंगन आलू की सब्जी बनेगी जबरदस्त चटपटी, नोट कर लें रेसिपी

बैंगन आलू की सब्जी ज्यादातर घरों में बनाई जाती है। लेकिन अगर आप चटपटा खाना खाने के शौकीन हैं तो यहां बताई रेसिपी से बैंगन आलू की सब्जी तैयार करें। इस सब्जी का चटपटा स्वाद आपको यकीनन खूब पसंद आएगा।

रोजाना के खाने में अगर अलग स्वाद चाहिए तो अलग-अलग तरह की रेसिपीज ट्राई करते रहना चाहिए। आलू बैंगन वैसे तो रोजाना बनने वाली एक कॉमन सब्जी है, लेकिन अगर इसे एक नए तरीके से बनाया जाए तो स्वाद पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपके पास समय कम है और आपको कुछ चटपटा खाना है तो आप यहां बताई गई सब्जी को तैयार करें और गरमगरम रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करें। इस रेसिपी से अगर आप एक बार सब्जी बनाएंगे तो बार-बार इसी तरीके को अपनाएंगे। सीखिए, बैंगन आलू बनाने की चटपटी रेसिपी।

बैंगन आलू की सब्जी बनाने की सामग्री -½ कप तेल

-2 प्याज, कटे हुए

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने)

-4 आलू, कटे हुए

-2 टमाटर, कटे हुए

-1 किलो बैंगन, कटे हुए

-½ कप पानी

-½ कप पानी, दोबारा

मसाले -1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्च

-½ बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

सजावट के लिए -ताजा हरा धनिया

-हरी मिर्च

चटपटे बैंगन आलू बनाने की विधि चटपटे बैंगन आलू बनाने के लिए एक पैन में आधा कप तेल गरम करें और उसमें कटे हुए 2 प्याज डालें। प्याज के पारदर्शी होने तक पकाएं। अब जीरा और राई डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर कटे हुए आलू डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसमें अब कटे हुए टमाटर डालें। फिर लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आधा कप पानी डालें और धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएं। 1 किलो कटे हुए बैंगन डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आधा कप पानी और डालें। फिर मीडियम आंच पर 5 मिनट तक प्रेशर कुक करें। ऊपर से ताजा हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। इस सब्जी को रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करें।

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