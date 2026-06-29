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बैंगन आलू की सब्जी बनेगी जबरदस्त चटपटी, नोट कर लें रेसिपी

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बैंगन आलू की सब्जी ज्यादातर घरों में बनाई जाती है। लेकिन अगर आप चटपटा खाना खाने के शौकीन हैं तो यहां बताई रेसिपी से बैंगन आलू की सब्जी तैयार करें। इस सब्जी का चटपटा स्वाद आपको यकीनन खूब पसंद आएगा। 

बैंगन आलू की सब्जी बनेगी जबरदस्त चटपटी, नोट कर लें रेसिपी

रोजाना के खाने में अगर अलग स्वाद चाहिए तो अलग-अलग तरह की रेसिपीज ट्राई करते रहना चाहिए। आलू बैंगन वैसे तो रोजाना बनने वाली एक कॉमन सब्जी है, लेकिन अगर इसे एक नए तरीके से बनाया जाए तो स्वाद पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपके पास समय कम है और आपको कुछ चटपटा खाना है तो आप यहां बताई गई सब्जी को तैयार करें और गरमगरम रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करें। इस रेसिपी से अगर आप एक बार सब्जी बनाएंगे तो बार-बार इसी तरीके को अपनाएंगे। सीखिए, बैंगन आलू बनाने की चटपटी रेसिपी।

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बैंगन आलू की सब्जी बनाने की सामग्री

-½ कप तेल

-2 प्याज, कटे हुए

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने)

-4 आलू, कटे हुए

-2 टमाटर, कटे हुए

-1 किलो बैंगन, कटे हुए

-½ कप पानी

-½ कप पानी, दोबारा

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मसाले

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्च

-½ बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

सजावट के लिए

-ताजा हरा धनिया

-हरी मिर्च

चटपटे बैंगन आलू बनाने की विधि

चटपटे बैंगन आलू बनाने के लिए एक पैन में आधा कप तेल गरम करें और उसमें कटे हुए 2 प्याज डालें। प्याज के पारदर्शी होने तक पकाएं। अब जीरा और राई डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर कटे हुए आलू डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसमें अब कटे हुए टमाटर डालें। फिर लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आधा कप पानी डालें और धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएं। 1 किलो कटे हुए बैंगन डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आधा कप पानी और डालें। फिर मीडियम आंच पर 5 मिनट तक प्रेशर कुक करें। ऊपर से ताजा हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। इस सब्जी को रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करें।

टिप

  • बैंगल आलू बनाने के लिए सब्जियों को थोड़ा बड़े आकार में काटें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुकर में बनने पर ये सब्जी घुल जाती है।
  • बैंगल आलू में एक अल खुशबू और स्वाद चाहते हैं तो लहसुन की कुछ कलियां जरूर डालें। ये स्वाद को इंहेंस कर देती हैं।
  • गरम मसाला जरूर डालें, इससे एक अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी काफी अलग आता है। अगर ये मसाला पसंद नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • गर्मा-गर्म सब्जी के साथ चावल काफी अच्छी लगते हैं। इसलिए थोड़े चावल सब्जी के साथ जरूर सर्व करें।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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