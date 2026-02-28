घर पर बनाएं स्वादिष्ट पोड़ी मसाला: इडली-डोसा का परफेक्ट साथी
घर पर बना पोड़ी मसाला स्वाद और सेहत दोनों में बेहतरीन होता है। इडली, डोसा या चावल के साथ परोसा जाने वाला यह साउथ इंडियन मसाला लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है।
दक्षिण भारतीय खाने की खुशबू और स्वाद की बात हो और पोड़ी मसाला का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पोड़ी मसाला, जिसे गन पाउडर चटनी भी कहा जाता है, इडली-डोसा के साथ परोसा जाने वाला एक पारंपरिक सूखा मसाला है जो साधारण से खाने को भी खास बना देता है। बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोड़ी मसालों में अक्सर ज्यादा नमक और प्रिजरवेटिव होते हैं, जबकि घर पर बना पोड़ी मसाला ना सिर्फ ज्यादा स्वादिष्ट होता है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध और सेहतमंद भी होता है।
सही सामग्री और भूनने की तकनीक से बना पोड़ी मसाला लंबे समय तक खराब नहीं होता और हर निवाले में दक्षिण भारतीय स्वाद का असली अनुभव देता है। इसे इडली, डोसा, उत्तपम या गरम चावल के साथ घी या तिल के तेल में मिलाकर खाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बिना फ्रिज में रखे लंबे समय तक खराब नहीं होता।
पोड़ी मसाला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
उड़द दाल
चना दाल
सूखी लाल मिर्च
काली मिर्च
जीरा
तिल
लहसुन (वैकल्पिक)
करी पत्ते
हींग
नमक स्वादानुसार
पोड़ी मसाला बनाने की विधि (Step-by-Step)
- दालों को भूनना: एक भारी तले की कढ़ाही गरम करें। बिना तेल डाले सबसे पहले उड़द दाल डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भूनें। फिर चना दाल डालें और कुरकुरी होने तक भूनें। दोनों दालों को अलग प्लेट में निकाल लें। (तेज आंच पर भूनने से दालें कड़वी हो सकती हैं, इसलिए धीमी आंच जरूरी है।)
- मसाले भूनें: अब उसी कढ़ाही में सूखी लाल मिर्च डालें और हल्की खुशबू आने तक भूनें। अब काली मिर्च और जीरा डालकर कुछ सेकंड चलाएं। इसके बाद तिल डालें और उनके चटकने तक भूनें।
- ठंडा करना: सभी भुनी हुई सामग्री को पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म सामग्री पीसने से मसाला चिपचिपा हो सकता है।
- पीसना: मिक्सर जार में सभी सामग्री डालें, ऊपर से हींग और नमक मिलाएं। दरदरा या बारीक – अपनी पसंद के अनुसार पीस लें।
पोड़ी मसाला खाने का सही तरीका
- गरम चावल में घी मिलाकर ऊपर से पोड़ी मसाला डालें।
- इडली या डोसा के साथ तिल के तेल में मिलाकर खाएं।
- सैंडविच या पराठे में फ्लेवर ट्विस्ट के लिए इस्तेमाल करें।
स्टोरेज टिप्स: पोड़ी मसाले को नमी से दूर एयरटाइट कंटेनर में रखें। सही तरीके से स्टोर करने पर 2–3 महीने तक चलता है।
पोड़ी मसाला खाने के फायदे
- पाचन में मददगार
- प्रोटीन और फाइबर से भरपूर
- बिना प्रिजरवेटिव के हेल्दी विकल्प
- कम तेल में ज्यादा स्वाद
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।