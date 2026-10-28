आंध्रा स्टाइल खट्टे-मीठे चावल खाकर मन खुश हो जाएगा, बनाने की सिंपल रेसिपी नोट कर लें
फ्राईड राइस, यखनी पुलाव, मटर पुलाव तो कई बार बनाया होगा इस बार चावलों को दें स्वाद का नया ट्विस्ट, आंध्रा स्टाइल खट्टे-मीठे चावल जो प्रसाद की तरह परोसें जाते हैं, इन्हें बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका नोट कर लें।
फ्राई राइस तो कई बार खाया होगा लेकिन एक बार इस खट्टे-मीठे चावलों को बनाने की रेसिपी जरूर ट्राई करें। वैसे तो साउथ इंडिया में ताजे चावलों से ये खट्टी-मीठी डिश बनाकर प्रसाद में दी जाती है। लेकिन आप चाहें तो इस खट्टे-मीठे टेस्टी चावल को पके हुए रखे चावलों से भी बनाकर ट्राई कर सकती हैं। हर रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया खाना चाहते हैं तो राइस को इस तरीके से रेडी करें। इसका खट्टा-मीठा स्वाद लाजवाब लगेगा और आप बार-बार खाने की डिमांड करेंगे। तो बस नोट कर लें खट्टे-मीठे चावलों को बनाने की आसान सी रेसिपी।
खट्टे-मीठे चावल बनाने की सामग्री
दो कप पके हुए चावल
एक छोटा चम्मच हल्दी
एक कटोरी में तिल का तेल या घी
दो हरी मिर्च
एक मुट्ठी ताजे करी पत्ते
एक चौथाई चम्मच मेथी दाना
आधा छोटा कटोरी धनिया
जितना धनिया उतना ही सफेद तिल
दो से तीन सूखी लाल मिर्च
सौ ग्राम इमली का गूदा
एक कटोरी गुड़
नमक स्वादानुसार
हल्दी
तिल का तेल
मूंगफली
चना दाल
काजू
थोड़ी सी उड़द की दैाल
राई और सूखी लाल मिर्च दो
खट्टे-मीठे चावल बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले चावलों को प्रेशर कुकर में पका लें। जब ये पक जाएं तो गैस बंद कर दें और प्रेशर रिलीज हो जाने दें।
- जब ढक्कन खुल जाए तो सारे चावलों को किसी बड़े थाली या परात में निकाल लें।
- अब इन भाप निकलते चावलों पर आधा छोटा चम्मच हल्दी और तिल का तेल डालें। अगर तिल का तेल नहीं पसंद तो देसी घी को अच्छी तरह से मेल्ट करके फिर डालें।
- बारीक कटी दो मिर्च और फ्रेश कटे हुए करी पत्ते भी डाल दें।
- अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें। भाप की गर्माहट से हल्दी और घी अच्छी तरह से चावल अब्जॉर्ब कर लेंगे और करी पत्ते की खुशबू चावलों में समा जाएगी।
- अब एक मसाला तैयार करें। इस मसाले के लिए पैन को गर्म करें और फिर एक चौथाई छोटा चम्मच - मेथी दाना डालें।
- साथ में डेढ़ चम्मच धनिया और साथ में डेढ़ चम्मच सफेद तिल डालकर भूनें।
- इसी में लाल सूखी दो मिर्च भी डाल दें।
- हल्का सा भूनकर इन सबको पीसकर पाउडर बना लें, ये मसाला दरदरा रहेगा तो भी चलेगा।
- बस अब इमली के गूदे से मजेदार चटनी तैयार करनी है।
- इमली को पहले से ही भिगोकर उसका गाढ़ा गूदा निकाल लें।
- इसे पैन में डालें और साथ में थोड़ी सी हल्दी, नमक और गुड़ एक कटोरी डालकर इसे पकाएं।
- तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा पेस्ट जैसा ना बन जाए।
- जब तक इमली का पेस्ट गाढ़ा हो रहा उतनी देर में मूंगफली वगैरह को भून लें।
- पैन में तेल डालें और उसमे मूंगफली और चना दाल डालकर भूनें।
- साथ में काजू भी डालें, जब ये भुनकर ब्राउन सा होने लगे तो इसमे डेढ़ चम्मच उड़द दाल भी डाल दें।
- इसे भी भूनें और साथ में राई, करी पत्ता, लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार करें।
- चावलों पर इमली का पेस्ट डालें और साथ में मसाला भी डाल दें।
- फिर तैयार तड़का डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- बस तैयार है खट्टे-मीठे टेस्टी चावल, जिन्हें एक बार पका लिया तो दोबारा गैस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं।
- बस गर्म चावल में सारे मसालों को डालकर मिक्स करें और तैयार है गर्मागर्म राइस।
- इसे एक बार खा लिया तो बार-बार बनाकर खाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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